Ананиев: 23-ма са изследвани за коронавирус у нас, няма заразени

Б ългария е предприела всички необходими мерки, за да се спре разпространението на коронавируса. Към момента в Националната референтна лаборатория по грип и остри респираторни заболявания са изследвани проби на 23 лица, завърнали се от Азия. Всички те са с отрицателен резултат, съобщи министърът на здравеопазването Кирил Ананиев в по време на изслушване в пленарна зала.

Изслушването бе поискано от ПГ на "Воля - българските родолюбци" заради случая в Стара Загора, при който украински гражданин бе хоспитализиран в инфекциозната болница в града.

Ананиев отбеляза още, че резултатът от изследването на украинеца за коронавирус е отрицателен, а вчера е завършил и срокът на 14-дневната му карантина.

Здравният министър отбеляза, че с негова заповед веднага след обявяването на епидемията от властите в Китай, е сформирана междуведомствена оперативна работна група с представители на всички компетентни институции и организации. Предоставени са указания на всички регионални здравни инспекции за епидемичната ситуация, в които се съдържат и инструкции за провеждане на адекватно лабораторно изследване на заболели от остро респираторно заболяване, завърнали се от Китай, информира БТА.

За превенция на заразяването от коронавирус на инспекторите от граничен здравен контрол и медицинските специалисти в определените за лечение болнични заведения Министерството на здравеопазването е предприело действия за осигуряване на лични предпазни средства, мобилни дезинфекционни апарати, съгласно препоръките на СЗО и европейските институции.

На медицинските специалисти са предоставени дефиниции за коронавирус 2019 и форма за съобщаване на данни за заболели. Изготвени са и препоръки за лица пътуващи от и до Китай, насоки за наблюдение на лица, които са имали контакт с коронавирус, посочи Ананиев.

Той отбеляза, че същите са публикувани на интернет страницата на Министерството на здравеопазването, в две отделни секции - за граждани и за медицински специалисти.

Със заповед е разпореден начинът за регистрация, съобщаване и отчет на случаите на коронавирус, редът за хоспитализация и карантина на лица, завърнали се от Китай и провеждането на лабораторната диагностика. Определени са лечебни заведения за хоспитализация на лица, както и лаборатории за диагностика. Изготвен е алгоритъм за действие за лица, пристигащи от континентален Китай, каза Ананиев.

Министърът посочи, че при провеждането на засилен граничен здравен контрол са разкрити и временни здравни звена на ГКП-та на летищата в София, Варна, Бургас и Пловдив.

Въведено е дистанционно измерване на температурата на пристигащите пътници с термокамери, както и 24-часово наблюдение от служителите на регионалните здравни инспекции, на място лицата с повишена температура се изолират, снема им се епидемиологичната анамнеза и при данни за престой в Китай, се насочват за хоспитализация.

За лица без клинични оплаквания е разработен формуляр за събиране на данни с цел проследяване.

Към 14 февруари са регистрирани 47 случая на коронавирус 2019 г. в Европа, както следва: в Германия - 16, Франция - 12, Великобритания - 9, Италия - 3, Испания - 2, Русия - 2, Белгия - един случай, Финландия и Швеция - по един случай, информира Ананиев.

Той поясни, че от 11 февруари в здравното министерство има отворена телефонна информационна линия, на която граждани и организации могат да задават въпроси.

И заяви, че странта ни е предприела всички възможни мерки за сигурност.

