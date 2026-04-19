Свят

Трагедия на „Нюрбургринг“: Пилот загина във верижна катастрофа със седем коли

Светът на моторните спортове потъна в скръб след черната събота на „Зеления ад". 66-годишният ветеран Юха Миетинен издъхна при ужасяващ сблъсък, който шокира дори Макс Верстапен

19 април 2026, 12:36
Източник: Getty Images

С ветът на моторните спортове осъмна в траур след черната събота на пистата „Нюрбургринг“. 66-годишният ветеран Юха Миетинен загуби живота си при ужасяваща верижна катастрофа със седем автомобила, която шокира дори звезди от ранга на Макс Верстапен, съобщава Daily Mail.

Трагедията се е разиграла около 25 минути след началото на четиричасовия старт в участъка „Карусел“ (Karussell) на легендарното трасе „Нордшлайфе“.

Макс Верстапен: Моторните спортове са опасни

В състезанието участваше и трикратният световен шампион от Формула 1 Макс Верстапен, който не беше замесен в инцидента, но изрази своите съболезнования в социалните мрежи.

„Шокиран съм от случилото се днес. Моторните спортове са нещо, което всички обичаме, но в моменти като този си припомняме колко опасни могат да бъдат те. Изпращам искрени съболезнования на семейството и близките на Юха“, написа Верстапен в Instagram.

Един живот, отдаден на страстта

Миетинен е бил добре познато лице на „Нюрбургринг“. Негови приятели и колеги го описват като „джентълмен пилот“, който винаги е бил с усмивка на лице.

„Познавам Юха от 20 години – всяка една от тях беше изпълнена с неговата радост от шофирането на тази писта. Той беше от онези хора, на които това място никога не им стигаше“, сподели негов близък в платформата X.

Опит за спасяване

Веднага след сблъсъка състезанието бе спряно с червен флаг. Парамедиците са пристигнали на мястото изключително бързо, но усилията им да върнат Миетинен към живота са се оказали неуспешни. Той е издъхнал в медицинския център на пистата. Останалите шестима пилоти, участвали в катастрофата, са преминали обстойни прегледи, като състоянието на нито един от тях не е животозастрашаващо.

Официалното изявление на контрола на състезанието гласи:

„В ранните етапи на първото състезание от квалификациите (18 април 2026 г.) възникна сериозен инцидент със седем участници. Въпреки незабавната медицинска помощ, лекарите не успяха да спасят Юха Миетинен (BMW 325i, №121). Пилотът почина, след като всички опити за реанимация се оказаха неуспешни.“

Статистиката на „Зеления ад“

Пистата „Нюрбургринг“, наречена „Зеленият ад“ от легендата Джеки Стюарт, е известна като едно от най-емблематичните, но и най-опасни трасета в света. От 1928 г. насам по време на официални състезания там са загинали 70 пилоти.

Още по-стряскаща е черната статистика от публичните сесии (когато всеки срещу 30 евро и шофьорска книжка може да изпробва автомобила си на пистата) – там годишно се регистрират между 3 и 12 смъртни случая.

 

Източник: Daily Mail    
Юха Миетинен Нюрбургринг Моторни спортове Смъртоносна катастрофа Макс Верстапен Опасност Писта Верижна катастрофа Трагедия Зеленият ад
Последвайте ни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

