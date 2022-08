Убийството на Александър Литвиненко: Въпросите, които останаха без отговори

И зминаха близо 16 години от убийството на Александър Литвиненко, но и до днес случаят все още не е окончателно изяснен.

Бившият подполковник от руската Федерална служба за сигурност, която е правоприемник на КГБ, беше един от най-яростните критици на Владимир Путин. През 2000 г. той емигрира нелегално в Обединеното кралство, където получи политическо убежище.

Обвиненията, които Литвиненко публично отправи срещу Кремъл, са повече от шокиращи. Според него Путин е отговорен за взривяването на жилищни сгради в Москва, а ФСБ има връзки с организираната престъпност и подкрепя терористични организации като „Ал Кайда“.

Litvinenko's murder was "probably" approved by Putin pic.twitter.com/iIABOWbeWH