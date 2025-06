"Сърцеразбивачът от Светите земи" спаси възрастна двойка в Тел Авив

Р аз Нисим Коен е известен с това, че обикаля Тел Авив без риза, показвайки релефното си тяло. В понеделник, 16 юни, той даде на жените още една причина да въздишат, след като спаси възрастна двойка по време на въздушни удари в Израел, разказа New York Post.

Този 34-годишен израелец, бивш професионален баскетболист, живее близо до мястото, където една от иранските ракети удари центъра на града. Той се втурна на помощ, когато негова приятелка му каза, че двойката е заклещена в апартамента си на горния етаж.

"Тя ме видя на улицата и ме помоли да ги спася", разказа Коен пред The Post във вторник от Тел Авив, добавяйки, че полицията още не е била пристигнала. "Сградата изглеждаше така, сякаш ще се срути като домино".

Коен, известен още като "Сърцеразбивачът от Светите земи", се втурна в сградата и се качи на етажа на двойката, където откри вратата им заключена.

Hero ‘Heartthrob of the Holy Land’ proves he’s more than kosher beefcake during Tel Aviv attacks https://t.co/L3SrYSY96i pic.twitter.com/bn0MED1SRW