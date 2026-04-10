Свят

Сълзите на Иванка: Ужасът да гледаш опита за убийство на баща си в реално време

В най-откровеното си интервю досега, първата дъщеря на САЩ разказва за травмата от покушението в Пенсилвания, тежката загуба на своята майка и битката на съпруга ѝ с рака, разкривайки защо е избрала терапията и прошката пред омразата

10 април 2026, 11:44
Иванка Тръмп   
Източник: ЕПА/БГНЕС

П ървата дъщеря на САЩ Иванка Тръмп описа в интервю за подкаста „Diary of a CEO“ как е гледала „в реално време“ опита за покушение срещу баща си в Бътлър, Пенсилвания, през юли 2023 г.

Тя е била в голф клуба на Тръмп в Бедминстър, Ню Джърси, в този ден, край басейна с две от децата си. Телевизорите били включени, така че тя видяла как се развива опита за покушение по новините.

„Телевизорите бяха включени, така че го видях почти веднага“, каза тя. „Беше почти в реално време, преди той да се изправи отново. Бях ужасена и уплашена, и първата ми реакция беше да отпратя децата си“, каза тя.

Но Иванка добави, че когато видяла баща си да се изправя и да напуска сцената, заобиколен от служители на Сикрет сървис, е разбрала, че той „е добре“, добавяйки: „Просто знаех, че неговият момент не е настъпил още“.

Тя разкри, че е простила на нападателя Томас Крукс за действията му. „Прошката е трудно нещо в този случай, но мисля, че трябва“, каза тя, добавяйки за баща си: „Това, че е жив, е благословия“.

Тръмп също сподели житейските уроци, които е научила след загубата на майка си, почти загубата на баща си и наблюдаването на здравословните проблеми на съпруга си. „Не можеш да приемаш нищо за даденост в живота и аз научих това по много начини“, каза тя. „Когато майка ми почина преждевременно, когато съпругът ми преживя борбата с рак. Просто не можеш да приемаш нищо за даденост“.

Но най-емоционалният ѝ момент беше, когато изрази съжалението си, че трите ѝ деца, Арабела, Джоузеф и Тео, няма да могат да опознаят баба си Иванa Тръмп.

Тя също каза, че е благодарна, че собствената ѝ баба, майката на Иванa, Мария Зелничкова, живее с тях във Флорида. Наричана „Баби“ от семейството, Тръмп каза, че тя е отгледала нея и братята ѝ Дон младши и Ерик, когато са били деца.„Баба ми приготвяше всяко ястие“, каза тя. „Тя е изключително грижовна“.

Иванка и съпругът ѝ Джаред Къшнър се преместиха във Флорида след първия мандат на президента Тръмп. Те отглеждат децата си в Маями, като Баби живее с тях. „Благословия е да я имаме в дома си и да живее с нас“, каза Тръмп, като добави, че цени историите, които Баби разказва на децата ѝ. „Това, че им разказва нейните истории и историите за майка ми, която те за съжаление не успяха да опознаят“.

В този момент Иванка Тръмп трябваше да направи пауза, за да се съвземе и да сдържи сълзите си. Водещият на подкаста Стивън Бартлет я попита: „Добре ли си?“. „Имам много любов към тази жена“, каза Тръмп, докато сълзите ѝ течаха. И отбеляза: „Това не ми се случва често“.

Тръмп също определи покойната си майка Иванa като „изключителна“. Иванa Тръмп почина през 2022 г. на 73-годишна възраст след падане в дома си в Ню Йорк. Тя беше намерена в подножието на стълбището в градската си къща в квартала Upper East Side.

„Майка ми ме научи на много за това да влагаш смисъл в това, което правиш“, каза тя, отново просълзявайки се. „Съжалявам“, прошепна Иванка. Тя произнесе надгробното слово на майка си на погребението и беше много близка с нея.

„Опитвам се да не плача отново“, каза тя, докато Бартлет ѝ показваше снимки от детството ѝ с майка ѝ. „Тя живя добър живот“, каза Тръмп, избърсвайки сълзите си. „Беше много жизнерадостна“.

„Загубата на родител... тя се усеща различно, знаете, особено когато е неочаквана, особено в един пост-COVID период, който по някакъв начин отне на толкова много от нас толкова много години“, отбеляза тя.

По време на пандемията Тръмп беше във Вашингтон, окръг Колумбия, със семейството си, служейки в Белия дом по време на първия мандат на президента Тръмп, докато майка ѝ беше в Ню Йорк. „Наистина поддържаме спомена за нея жив“, каза Тръмп за майка си.

Тръмп, която служеше като съветник през първия мандат на баща си, избра да не се върне в Белия дом през втория му мандат, заявявайки, че иска да даде приоритет на децата си. И тя разкри, че е започнала терапия, след като напусна Белия дом през 2020 г. По това време съпругът ѝ Джаред Къшнър се бореше с рак.

Тя каза, че е избрала терапия след „някои от предизвикателствата около здравето на Джаред. Току-що бях напуснала Вашингтон. Животът ни беше в преход. Джаред беше диагностициран с рак на щитовидната жлеза за втори път и след това майка ми почина“.

Къшнър тайно се е борил с рак на щитовидната жлеза и е претърпял операция за отстраняване на тумор в гърлото си, докато е служил като старши съветник през първия мандат на Тръмп, разкри той в мемоарите си. А през 2022 г., след периода си в Белия дом, Къшнър претърпя втора операция на щитовидната жлеза.

Източник: The New York Post    
Внимание, шофьори! Сняг натрупа на „Шипка“, пътят е побелял

Внимание, шофьори! Сняг натрупа на „Шипка“, пътят е побелял

Зеленски: Продажбата на „Лукойл“ в България е руска игра за милиарди

Зеленски: Продажбата на „Лукойл“ в България е руска игра за милиарди

Сълзите на Иванка: Ужасът да гледаш опита за убийство на баща си в реално време

Сълзите на Иванка: Ужасът да гледаш опита за убийство на баща си в реално време

Какво се случи с Елизабет II през 1969 г.? Дворецът излъга за „грип“

Какво се случи с Елизабет II през 1969 г.? Дворецът излъга за „грип“

От философия до успешно управление: Д-р Джей Ди Минингер (АУБГ) за лидерството отвъд авторитета и уменията на бъдещето.

От философия до успешно управление: Д-р Джей Ди Минингер (АУБГ) за лидерството отвъд авторитета и уменията на бъдещето.

biss.bg
Arial извади най-екстремната си машина досега

Arial извади най-екстремната си машина досега

carmarket.bg
„Сърцето ми е разбито“: Лейди Гага се извини на феновете си, внезапно отмени концерт
Ексклузивно

„Сърцето ми е разбито“: Лейди Гага се извини на феновете си, внезапно отмени концерт

Преди 2 дни
<p>Секретна бележка разкри къде е новият лидер на Иран</p>
Ексклузивно

Секретна бележка разкри къде е новият лидер на Иран

Преди 2 дни
<p>В сянката на Иран: Ескалира ли нова голяма война между Пакистан и Афганистан?</p>
Ексклузивно

В сянката на Иран: Ескалира ли нова голяма война между Пакистан и Афганистан?

Преди 3 дни
<p>Грешката, която убива: Защо само рязкото спиране не е достатъчно, за да избегнете удар?</p>
Ексклузивно

Грешката, която убива: Защо само рязкото спиране не е достатъчно, за да избегнете удар?

Преди 3 дни
Жените живеят по-дълго от всякога, но не винаги в добро здраве. Личният треньор Кейт Роу-Хам дава съвети как да подобрите не само продължителността на живота си, но и годините, прекарани в добро здраве.

Според проучване, предоставено на БТА от икономическия анализатор Теодора Пачеджиева и изследователя Момчил Димитров, цената на агнешкото месо е основен фактор за увеличението на разходите за посрещане на празника

Макар темата за създаване на AI клипове с реални хора да е особено деликатна, това не пречи на технологията да се развива в тази посока. Google дори реши да създаде функция за инфлуенсъри да създават кратки AI видеа (рийлове) с реалните си лица

„Бях на косъм от смъртта“: Кошмарът след модерните „коктейли с витамини“

Докато делегации на САЩ и Иран се подготвят да започнат преговори в Исламабад, Пакистан, този уикенд, случващото се в Ливан ще бъде потенциален непредвидим фактор. Най-малко 303 души бяха убити само при ударите в сряда

Кралското семейство се събра в отлично настроение за традиционната великденска служба в параклиса „Сейнт Джордж“ в замъка Уиндзор.

Кралският Великден: Кои са най-емблематичните модни моменти в Уиндзор

„Не знаех нищо!“ – Доналд Тръмп изненадан от речта на Мелания за Епстийн

Президентът е заявил на журналистката Жаклин Алемани, че Мелания „не е познавала“ Епстийн, преди да прекрати разговора

Около 20 000 стюарди и стюардеси са призовани да не работят до 22 ч. днес централно европейско време (23 ч. българско време)

Цените на петрола се повишиха в петък, подхранени от нова тревога относно доставките от Саудитска Арабия и тъй като трафикът на танкери през критичния Ормузки проток остана до голяма степен замразен. Въпреки това цените все още се насочваха към спад

Главна дирекция „Национална полиция“ стартира мащабна специализирана полицейска операция по метода „широкообхватен контрол“

Тъй като е най-тъжният ден за християните, Разпети петък е изпълнен със забрани

Максималните температури ще са между 10° и 15°

Тя даде ексклузивно интервю в подкаста “Кухнята след Ада”

Това обяви премиерът на Пакистан Шехбаз Шариф

Всичко от днес

От мрежата

4 опасности, от които да предпазим котката по време на Великден

dogsandcats.bg

11 породи кучета със силен характер и собствено мнение

dogsandcats.bg
1

Най-популярните мъжки парфюми: класически и модерни аромати

sinoptik.bg
1

Ники Василковски ще е водещ на „Априлци Рън”

sinoptik.bg

Диана от Hell’s Kitchen: Най-голямата ми мечта е да стана майка! (ВИДЕО)

Edna.bg

Китодар Тодоров - актьорът, който ще внесе хумор във вампирската лента „Наследникът"

Edna.bg

Неймар се мести в МЛС? Синсинати започна преговори за звездата

Gong.bg

НА ЖИВО: Спартак Варна - Добруджа, съставите

Gong.bg

Акция „Купен вот“: Иззеха над 200 лични документа на починали хора в Монтанско (ВИДЕО+СНИМКИ)

Nova.bg

Мълния удари самолет край Варна (СНИМКA)

Nova.bg