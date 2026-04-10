Сълзите на Иванка: Ужасът да гледаш опита за убийство на баща си в реално време

П ървата дъщеря на САЩ Иванка Тръмп описа в интервю за подкаста „Diary of a CEO“ как е гледала „в реално време“ опита за покушение срещу баща си в Бътлър, Пенсилвания, през юли 2023 г.

Тя е била в голф клуба на Тръмп в Бедминстър, Ню Джърси, в този ден, край басейна с две от децата си. Телевизорите били включени, така че тя видяла как се развива опита за покушение по новините.

„Телевизорите бяха включени, така че го видях почти веднага“, каза тя. „Беше почти в реално време, преди той да се изправи отново. Бях ужасена и уплашена, и първата ми реакция беше да отпратя децата си“, каза тя.

Но Иванка добави, че когато видяла баща си да се изправя и да напуска сцената, заобиколен от служители на Сикрет сървис, е разбрала, че той „е добре“, добавяйки: „Просто знаех, че неговият момент не е настъпил още“.

Тя разкри, че е простила на нападателя Томас Крукс за действията му. „Прошката е трудно нещо в този случай, но мисля, че трябва“, каза тя, добавяйки за баща си: „Това, че е жив, е благословия“.

Тръмп също сподели житейските уроци, които е научила след загубата на майка си, почти загубата на баща си и наблюдаването на здравословните проблеми на съпруга си. „Не можеш да приемаш нищо за даденост в живота и аз научих това по много начини“, каза тя. „Когато майка ми почина преждевременно, когато съпругът ми преживя борбата с рак. Просто не можеш да приемаш нищо за даденост“.

Но най-емоционалният ѝ момент беше, когато изрази съжалението си, че трите ѝ деца, Арабела, Джоузеф и Тео, няма да могат да опознаят баба си Иванa Тръмп.

Тя също каза, че е благодарна, че собствената ѝ баба, майката на Иванa, Мария Зелничкова, живее с тях във Флорида. Наричана „Баби“ от семейството, Тръмп каза, че тя е отгледала нея и братята ѝ Дон младши и Ерик, когато са били деца.„Баба ми приготвяше всяко ястие“, каза тя. „Тя е изключително грижовна“.

Иванка и съпругът ѝ Джаред Къшнър се преместиха във Флорида след първия мандат на президента Тръмп. Те отглеждат децата си в Маями, като Баби живее с тях. „Благословия е да я имаме в дома си и да живее с нас“, каза Тръмп, като добави, че цени историите, които Баби разказва на децата ѝ. „Това, че им разказва нейните истории и историите за майка ми, която те за съжаление не успяха да опознаят“.

В този момент Иванка Тръмп трябваше да направи пауза, за да се съвземе и да сдържи сълзите си. Водещият на подкаста Стивън Бартлет я попита: „Добре ли си?“. „Имам много любов към тази жена“, каза Тръмп, докато сълзите ѝ течаха. И отбеляза: „Това не ми се случва често“.

Тръмп също определи покойната си майка Иванa като „изключителна“. Иванa Тръмп почина през 2022 г. на 73-годишна възраст след падане в дома си в Ню Йорк. Тя беше намерена в подножието на стълбището в градската си къща в квартала Upper East Side.

„Майка ми ме научи на много за това да влагаш смисъл в това, което правиш“, каза тя, отново просълзявайки се. „Съжалявам“, прошепна Иванка. Тя произнесе надгробното слово на майка си на погребението и беше много близка с нея.

„Опитвам се да не плача отново“, каза тя, докато Бартлет ѝ показваше снимки от детството ѝ с майка ѝ. „Тя живя добър живот“, каза Тръмп, избърсвайки сълзите си. „Беше много жизнерадостна“.

„Загубата на родител... тя се усеща различно, знаете, особено когато е неочаквана, особено в един пост-COVID период, който по някакъв начин отне на толкова много от нас толкова много години“, отбеляза тя.

По време на пандемията Тръмп беше във Вашингтон, окръг Колумбия, със семейството си, служейки в Белия дом по време на първия мандат на президента Тръмп, докато майка ѝ беше в Ню Йорк. „Наистина поддържаме спомена за нея жив“, каза Тръмп за майка си.

Тръмп, която служеше като съветник през първия мандат на баща си, избра да не се върне в Белия дом през втория му мандат, заявявайки, че иска да даде приоритет на децата си. И тя разкри, че е започнала терапия, след като напусна Белия дом през 2020 г. По това време съпругът ѝ Джаред Къшнър се бореше с рак.

Тя каза, че е избрала терапия след „някои от предизвикателствата около здравето на Джаред. Току-що бях напуснала Вашингтон. Животът ни беше в преход. Джаред беше диагностициран с рак на щитовидната жлеза за втори път и след това майка ми почина“.

Къшнър тайно се е борил с рак на щитовидната жлеза и е претърпял операция за отстраняване на тумор в гърлото си, докато е служил като старши съветник през първия мандат на Тръмп, разкри той в мемоарите си. А през 2022 г., след периода си в Белия дом, Къшнър претърпя втора операция на щитовидната жлеза.