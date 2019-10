Световен рекорд за най-дълъг директен полет на пътнически самолет

А встралийският авиопревозвач "Куонтас" (Qantas) извърши най-дългия полет на пътнически самолет без междинно кацане.

Самолет "Боинг 787-9 Дриймлайнър", с 49 пътници и кабинен екипаж, измина разстоянието от 16 200 км от Ню Йорк до Сидни за 19 часа и 16 минути. Той излетя в петък през нощта от нюйоркското летище "Джон Ф. Кенеди" и кацна на аерогарата "Кингсфорд Смит" в австралийския град.

За да не се налага междинно спиране за презареждане, самолетът излетя с пълен резервоар, малък брой пътници с ограничено количество багаж и с празни товарни отделения. Полетът бе само пробен, но "Куонтас" цели да пусне редовни директни полети от Брисбейн, Сидни и Мелбърн до Лондон и Ню Йорк.

Най-дългият редовен полет в света в момента е от Сингапур до Нюарк в щата Ню Джърси (18 часа и 30 минути) и е изпълняван от Сингапурските авиолинии.

Учени направиха по време на полета тестове за мозъчната дейност, нивата на мелатонин и степента на бдителност на пилотите и кабинния персонал.

За пътниците, повечето от които хора от ръководството на авиокомпанията, журналисти и учени, бяха организирани упражнения. Часовете за сервиране на храната, включването и гасенето на светлините в пътническия салон бяха съобразени така, че пътниците да могат по-лесно да се справят с умората от дългия полет и да се адаптират по-лесно към смяната на времето след кацане.

При пристигането в Сидни главният изпълнителен директор на "Куонтас" Алан Джойс каза, че това е исторически момент за компанията му и за авиацията като цяло.

