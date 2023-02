Стрелба близо до училище в Германия, двама са в тежко състояние

Н ай-малко двама души са пострадали при стрелба в близост до начално училище в германския град Брамше, предаде Ройтерс, като се позова на местната полиция, предаде БТА.

In der Nähe einer Grundschule in Bramsche in Niedersachsen sind mehrere Schüsse gefallen. Zwei Männer im Alter von 17 und 82 Jahren wurden dabei lebensgefährlich verletzt. https://t.co/0FUpWKb6dT