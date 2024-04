Странната история на дупка от плъх, превърнала се в забележителност

"Плъховата дупка" в Чикаго е премахната.

В сряда, 24 април, градските власти на Чикаго премахнаха тротоарната част от животинския отпечатък с намерението да я заменят с нова плоча, съобщават Асошиейтед прес, Чикаго трибюн и ABC 7.

В продължение на повече от две десетилетия прословутият отпечатък беше неизменна част от чикагския квартал "Роско Вилидж" в северната част на града. Въпреки това, след като през януари един комик сподели снимка на тротоара, той се е превърнал в неофициална чикагска забележителност.

Поради рязкото повишаване на вниманието към вдлъбнатината, хората започнаха да се стичат към 1900-и блок на Уест Роско, изнервяйки близките съседи с чести посетители по всяко време на денонощието.

The Chicago Rat Hole has been removed by the city! Where should it go!? -Kim pic.twitter.com/GPz6ksjnE6