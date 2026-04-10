Край на печатите в паспортите: ЕС въвежда цифрова система за контрол на границите

С истемата на Европейския съюз за влизане и излизане, известна като EES, заработи изцяло от 10 април на външните гранични пунктове в държавите, които я прилагат. Така приключи поетапното й въвеждане, започнало през октомври миналата година.

EES - всичко, което трябва да знаете за новата машинна система за паспортен контрол в ЕС

Вместо да се поставят печати в паспортите, всички данни, включително документите за пътуване и биометричната информация, ще се записват дигитално. Това позволява прецизно проследяване на разрешените престои, затруднява използването на фалшифицирани документи и автоматично сигнализира за превишаване на престоя. Брюксел посочва, че EES трябва да улесни пътуванията, да засили сигурността по външните граници и да помогне за по-лесното установяване на хора, които остават след разрешения срок или използва.

От старта на системата през октомври миналата година са регистрирани над 52 милиона преминавания на границите. Достъп е бил отказан в повече от 27 000 случая, включително на почти 700 души, „идентифицирани като представляващи заплаха за сигурността на Съюза“, предаде АФП.

Как ще функционира новата система за влизане и излизане на ЕС?

Тя беше въведена официално на всички външни гранични пунктове на 29-те участващи държави. Използва се от 27-те страни членки на ЕС - с изключение на Ирландия и Кипър - както и от Норвегия, Исландия, Швейцария и Лихтенщайн, които не са членове на съюза, но са част от Шенгенското пространство.

Съгласно новия режим пътниците от страни извън ЕС при краткосрочен престой трябва да въведат номера на паспорта си, да предоставят пръстови отпечатъци и да бъдат заснети на автоматизирани терминали. Събраната информация се съхранява в цифров профил, което позволява по-добър обмен на данни между властите и проследяване на влизанията и излизанията.

От Комисията увериха, че поддържат тесен контакт с държавите членки при прилагането на системата, като подчертаха, че регистрацията отнема средно „само 70 секунди, което е много кратко време за граждани на страни извън ЕС.