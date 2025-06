Стотици мистериозни гигантски вируси са открити, дебнещи в океана

У чени откриха стотици нови гигантски вируси в обширно проучване, обхващащо океаните по целия свят, пише Sciencealert.

Екипът, стоящ зад изследването, морският биолог Бенджамин Минч и вирусологът Мохамад Монируззаман от Университета в Маями, използваха специален компютърен софтуер, за да идентифицират геномите на микроби в проби от морска вода – включително 230 гигантски вируса, непознати досега на науката.

Идентифицирането на тези вируси е ключова част от разбирането на живота в океана и по-специално на оцеляването на морските организми, известни като протисти – включително водорасли, амеби и флагелати.

„Като по-добре разберем разнообразието и ролята на гигантските вируси в океана и как те взаимодействат с водораслите и други океански микроби, можем да предвидим и евентуално да управляваме вредния цъфтеж на водорасли, който представлява опасност за човешкото здраве както във Флорида, така и по целия свят“, казва Монирузман.

Scientists used bespoke computer software to identify the genomes of microbes in seawater samples – including 230 giant viruses previously unknown to science. @univmiami @Benjamin_Minchhttps://t.co/L9oBdVcBt9 pic.twitter.com/k3yBUpxLg9