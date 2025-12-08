Киев: Територията е най-проблематичният въпрос в преговорите за край на войната

В ъпросът за територията все още е „най-проблематичен“ в преговорите за прекратяване на войната между Русия и Украйна.

Това заяви пред АФП официален представител, запознат с преговорите, преди срещата на президента Володимир Зеленски с европейските съюзници в Лондон след преговорите между САЩ и Украйна.

Преговарящите от страна на Зеленски проведоха поредица от срещи с американския специален пратеник Стив Уиткоф и зетя на американския президент Доналд Тръмп Джаред Къшнър в Маями през последните няколко дни, в опит да преразгледат проекта на американския план, който първоначално отразяваше много от основните искания на руския президент Владимир Путин за това как трябва да приключи войната.

Зеленски: Украйна няма да отстъпва своя територия

Въпросът за територията остава „най-проблематичният въпрос. Путин не иска да сключи споразумение без територия. Затова те търсят всякакви варианти, за да гарантират, че Украйна ще отстъпи територия“, каза официалният представител, който пожела да остане анонимен.

Източникът също така посочи, че САЩ настояват за бързо уреждане на спора.

„Американците оказват натиск, като казват „по-бързо, по-бързо, по-бързо“, обясни източникът и настоя, че Украйна „не може да се съгласи с всичко, без да уточни подробностите“.

“Negotiations have reached a deadlock over the territorial issue”



- Zelensky



Ukrainians are never going to give up their land to an invading nation. Zelensky will not allow it, the Armed Forces Of Ukraine will not allow it and neither will its citizens.



🇺🇦 Slava Ukraine 🇺🇦 pic.twitter.com/fMMyZy4EGV — Bricktop_NAFO (@Bricktop_NAFO) December 8, 2025

Зеленски ще се срещне днес, 8 декември, в Лондон с британския премиер Киър Стармър, германския канцлер Фридрих Мерц и френския президент Еманюел Макрон, за да обсъдят преговорите.

В същия ден украинският президент трябва да замине за Брюксел за разговори с лидерите на Европейския съюз и НАТО.

Преди да се върне в Белия дом, президентът Доналд Тръмп заяви, че ще разреши войната в рамките на „24 часа“, но след месеци на дипломатически усилия призна, че постигането на споразумение е по-сложно, отколкото е очаквал.

Зеленски категоричен: Украйна няма да отстъпи територия на окупаторите

Миналата седмица Зеленски каза, че териториалният въпрос е „най-трудният“. Той последователно отхвърля всякакви отстъпки, аргументирайки се, че те са равносилни на капитулация на Киев.

Русия иска Украйна да се оттегли от около една пета от източната част на Донецка област, която Москва все още не е превзела, но където нейните войски напредват с най-бързи темпове от една година насам.

Източна Украйна е опустошена откакто Русия започна инвазията си през февруари 2022 г. Десетки хиляди хора бяха убити, а милиони бяха принудени да напуснат домовете си.