Снежен капан в Турция: Над 100 населени места са без достъп заради виелици

Лошото време е довело до сериозни затруднения в придвижването

23 март 2026, 16:05
О билни снеговалежи и силни виелици обхванаха югоизточните турски окръзи Битлис, Ван и Хаккяри през последното денонощие, съобщи NOVA.

Лошото време е довело до сериозни затруднения в придвижването и изолиране на десетки населени места.

По данни на местните власти в момента няма достъп до общо 103 населени места – 82 в окръг Хаккяри, 20 във Ван и едно в Битлис. От ранните часове на деня аварийни екипи работят по разчистването на пътищата и възстановяването на движението.

Заради усложнената обстановка и риска от заледявания, в градовете Хаккяри и Юксекова денят е обявен за неучебен. Освен това на хронично болните, бременните жени и родителите на малки деца е предоставен административен отпуск.

 

 

Снеговалежи Виелици Турция Хаккяри Изолирани населени места Затруднено придвижване Разчистване на пътища Аварийни екипи Неучебен ден Административен отпуск
МВнР към българите в Близкия изток: Незабавно напуснете!

Почина собственикът на Only fans Леонид Радвински

Тежка катастрофа на АМ „Тракия": Един загинал и ранен при сблъсък на бус и ТИР

Москва предупреди за ядрен риск в Иран и отрече „сделка" с Вашингтон за данни

14% от сделките с имоти са спекулативни

Защо котките са толкова гъвкави

