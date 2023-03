Смело задържане: Полицай се спусна с въже по небостъргач в Ню Йорк, за да спре мъж, заплашил да скочи

П олицай се спусна с въже по фасадата на небостъргач в американския град Ню Йорк, за да попречи на мъж, обвинен във финансови измами, да скочи от прозорец на 31-вия етаж, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Смелото задържане беше извършено, след като федерални агенти отишли да арестуват мъжа

в апартамента му в квартал "Манхатън". Той обаче не се предал, а счупил един от прозорците, седнал на перваза и заплашил да скочи, заявиха властите.

NYC man threatens to jump from high-rise window after FBI issues search warrant https://t.co/34YkqzZBvv pic.twitter.com/otjFs7u9RW