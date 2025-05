Следизборен изборен трус: Австралийската десница пред разлом

Н ационалната партия на Австралия, досегашен партньор в консервативната опозиционна коалиция, заяви днес, че няма да сключи ново коалиционно споразумение с Либералната партия след поражението на парламентарните избори в страната, предаде Ройтерс.

Двете партии имат дългогодишно партньорство както в щатската, така и във федералната политика. В рамките на дългогодишното си партньорство коалицията си поделяше властта в правителствата, като Националната партия представляваше интересите на населението в селските райони, а Либералната партия се бореше за постове в местната власт в градовете, уточнява Ройтерс.

"В нашата парламентарна група стигнахме до позицията, че няма да сключим отново коалиционно споразумение с Либералната партия след тези избори", заяви пред журналисти лидерът на Националната партия Дейвид Литълпрауд.

"Националната партия ще заседава самостоятелно на принципна основа, на основата на това да гледаме напред, да не се налага да се обръщаме назад и да се опитаме действително да възстановим важни политически елементи, които променят живота на хората, които представляваме", подчерта той.

Лявоцентристката Лейбъристка партия на министър-председателя Антъни Албанезе спечели за втори пореден път парламентарните избори, реализирайки драматичен обрат в австралийската политика, подхранен от реакцията на избирателите срещу глобалната нестабилност, породена от политиката на американския президент Доналд Тръмп. Така Албанезе се превърна в първия австралийски премиер, който печели последователни мандати от две десетилетия насам, отбелязва Ройтерс.

Литълпрауд заяви, че партията му не е съгласна с отказа на Либералната партия да подкрепи промяна в ядрената енергетика, както и с начина на финансирането на регионалната инфраструктура.

Австралия разполага с най-големите запаси от уран в света, но забранява ядрената енергия.

