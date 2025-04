Избягало куче в Австралия е спасено след 529 дни само в дивата природа

М ини дакелът Валери беше намерена жива и здрава, повече от година и половина след като изчезна в пустошта на австралийския остров Кенгуру. Историята на Валери привлече международно внимание, след като кучето се изгуби през ноември 2023 г. по време на къмпинг с нейните собственици – Джош Фишлок и Джорджия Гарднър, съобщи NВС News.

Търсачи на диви животни от Kangala Wildlife Rescue съобщиха късно в петък, че Валери е спасена, което предизвикаха буря от радост и облекчение в социалните мрежи. „Ние сме абсолютно развълнувани и дълбоко облекчени, че Валери найнакрая е в безопасност“, написаха от организацията във Facebook.

Доброволците посветиха над 1000 часа и изминаха повече от 4828 км по време на дългата спасителна мисия, в която участваха множество камери и капани. Двойката Джаред и Лиза Каран – ръководителите на групата – са използвали миризмата от играчките на Валери, както и откъснати парчета от фланелката на Гарднър, за да примамят кучето. Така Валери попаднала в поставената за нея клетка.

A runaway miniature dachshund in Australia named Valerie has been found alive and well after she went missing for 529 days in the wilderness.



The beloved sausage dog had captured international attention after disappearing in November 2023 during a camping trip with her owners. pic.twitter.com/X5lG74FRWV