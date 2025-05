Уволниха барабаниста на The Who за втори път само за месец

Б арабанистът на The Who Зак Старки беше уволнен от групата — за втори път в рамките на месец.

Китаристът на групата, Пийт Тауншенд, направи изявление в Instagram в неделя, в което написа: „След много години страхотна работа на барабаните от Зак, дойде време за промяна. Трогателен момент. Зак има много нови проекти в ход и му желая всичко най-добро.“

Изявлението идва само седмици преди началото на прощалното турне на легендарната британска рок група.

В отговор Старки, който е част от The Who от 1996 г., публикува своя позиция в Instagram. Там той заяви, че „никога не би се отказал“ и разкри, че е преживял „седмици на хаос“.

„Бях уволнен две седмици след като се върнах на работа и ме помолиха да направя изявление, в което да твърдя, че сам съм напуснал, за да се посветя на други музикални проекти“, написа той.

„Това не е вярно. Обичам The Who и никога не бих се отказал, нито бих разочаровал толкова много невероятни хора, които ме подкрепиха през цялата тази лудост.“

През април се появиха информации, че групата е взела „колективно решение“ да освободи Старки след конфликт около участията им на благотворителните концерти на Teenage Cancer Trust през март.

Рецензия на един от концертите, публикувана в Metro, предполага, че фронтменът Роджър Долтри — основател на годишната благотворителна концертна поредица от 2000 г. — е бил „разочарован“ от изпълнението на барабаните по време на някои песни.

The Who sack drummer Zak Starkey AGAIN in bombshell statementhttps://t.co/NF2jIVlV7l pic.twitter.com/eZVBSBWoHz — Mirror Celeb (@MirrorCeleb) May 19, 2025

Според рецензията, в определен момент Долтри прекъснал песен, като казал: „За да изпея тази песен, трябва да чуя тоналността, а не мога. Всичко, което чувам, са барабаните — бум, бум, бум. Не мога да пея върху това. Съжалявам, хора.“

По това време 59-годишният барабанист заяви, че е бил „изненадан и натъжен“ от новината за уволнението си.

Три дни след тази публикация, на официалните профили на групата в социалните мрежи се появи съобщение със заглавие „Новини! The Who подкрепят Зак“, в което се казваше, че той „не е бил молен да се оттегли от The Who“.

В съобщението Тауншенд заяви: „Имаше някои комуникационни недоразумения — лични и частни — от всички страни, които трябваше да се изяснят, и това се случи с облекчение.“

„Роджър и аз бихме искали Зак да адаптира последния си развит стил на свирене, за да се впише по-добре в нашия неоркестров състав, и той с готовност се съгласи.“

The Who 'sack' drummer Zak Starkey for a second time https://t.co/QrTnK9NRsw — The Standard (@theLDNstandard) May 19, 2025

По-късно в дългото изявление Тауншенд добави относно концертите: „Зак допусна някои грешки и се извини.“

След това Старки — син на легендарния барабанист на The Beatles, Ринго Стар — сподели повторно изявлението на Тауншенд с посланието: „Благодарен съм, че съм част от семейството на The Who. Благодаря, Роджър и Пийт xx.“

Освен с The Who, Старки свири и с рок супергрупата Mantra Of The Cosmos, заедно със Шон Райдър и Без от Happy Mondays, както и Анди Бел от Ride и Oasis. В миналото е работил още с Oasis, Lightning Seeds и Джони Мар.