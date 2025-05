Унгария се оттегля от Международния наказателен съд

У нгарският парламент одобри днес закон, с който ще започне едногодишен процес по оттегляне на страната от Международния наказателен съд (МНС), който според правителството на министър-председателя Виктор Орбан се е политизирал, предаде Ройтерс.

Правителството на Орбан обяви този ход на 3 май, малко след като израелски премиер Бенямин Нетаняху пристигна в Будапеща на държавно посещение. Унгария покани Нетаняху в знак на несъгласие със заповедта му арест, издадена от МНС. Председателството на Асамблеята на страните по статута на МНС изрази безпокойство от този ход.

МНС е създаден преди повече от 20 години, за да търси наказателна отговорност за извършителите на военния престъпления, престъпления срещу човечеството и геноцид.

Миналият месец Орбан заяви, че МНС "вече не е безпристрастен съд, съд, основан на върховенството на закона, а по-скоро политически съд".

Унгария отхвърли идеята за арест на израелския премиер и определи издадената заповед като "нагла".

❗️ Hungary withdraws from International Criminal Court



Hungary’s parliament has voted to leave the ICC, accusing the court of growing politicization and misuse in global conflicts#Hungary pic.twitter.com/lvVOeocHtc