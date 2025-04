Северна Корея проведе международен маратон за първи път от 2019 г.

С еверна Корея проведе международния маратон в Пхенян за първи път от шест години, посрещайки около 200 чуждестранни бегачи по улиците на столицата на изолираната страна, предаде BBC.

Маратонът, стартирал през 1981 г., се организира ежегодно през април в чест на рождението на основателя на страната – Ким Ир Сен.

On April 6th, the 31st Pyongyang International Marathon was held in North Korea. This is North Korea's first tournament in six years. According to North Korean media reports, the participants include foreign athletes from countries such as China and Romania.

Преди тазгодишното събитие, последното издание на състезанието се състоя през 2019 г., когато участие взеха 950 чужденци. Северна Корея се самоизолира през следващата година с настъпването на пандемията от Covid-19.

Оттогава страната постепенно започна да се отваря отново, допускайки от миналата година само руски туристи в столицата.

VIDEO: North Korea holds first Pyongyang International Marathon in six years.



Hundreds of runners took to the capital's streets, including foreign athletes, for the marathon held to celebrate the birth of North Korea's founder, Kim Il Sung, in 1912. The marathon is the largest…

Бегачите трябваше да влязат в страната като част от организирана туристическа група – както беше практиката и преди пандемията.

North Korea holds its first post-Covid Pyongyang International Marathon, as hundreds of runners take to the capital's streets and onlookers cheer for the first time in six years.

What do you think about this marathon?



What do you think about this marathon?#NorthKorea pic.twitter.com/DYOw3YZVGY — Radio Free Asia (@RadioFreeAsia) April 8, 2025

Базираната в Пекин туристическа агенция Koryo Tours, обозначена като "ексклузивен партньор" на уебсайта на събитието, предлага шестдневни маратонски пакети на цена от 2195 евро, включващи полети до и от Пекин.

„Пхенянският маратон е изключително уникално преживяване, тъй като предоставя възможност за взаимодействие с местните жители“, пише агенцията на своя уебсайт.

Маршрутът на неделния маратон премина през емблематични обекти из целия град, включително стадиона „Ким Ир Сен“, Триумфалната арка – издигната в чест на ролята на Ким Ир Сен в съпротивата срещу японското управление – и улицата на бъдещите учени Mirae, за която се твърди, че е жилищен район за учени и инженери.

Снимки, публикувани онлайн, показват стадиона – откъдето бегачите стартират и завършват своето участие – изпълнен с публика, като мнозина от зрителите аплодират и развяват златни хартиени знаменца.

N Korea holds first international marathon in six years

Севернокорейският бегач Пак Кум Донг сподели пред агенция Reuters: „Очите на нашите хора върху мен ми помогнаха да понеса трудностите, когато се чувствам уморен.“

Няма публично достъпна информация относно резултатите от състезанието.

Северна Корея започна да облекчава мерките, свързани с Covid-19, едва в средата на 2023 г.

През февруари страната допусна някои западни туристи до отдалечения източен град Расон, но преустанови тези посещения само няколко седмици по-късно.