Свят

Върховният съд отказа да преразгледа еднополовите бракове в САЩ

Съдът, в който заседават шестима консервативни съдии, отхвърли жалба по въпроса

10 ноември 2025, 22:51
Върховният съд отказа да преразгледа еднополовите бракове в САЩ
Източник: iStock Photos/Getty Images

В ърховният съд на САЩ отхвърли искането на бивша служителка на местните власти в щата Кентъки да отмени историческото си решение от 2015 г., с което легализира еднополовите бракове в цялата страна, като съдиите отказаха да разгледат спорния случай, предаде "Ройтерс".

Съдът, в който заседават шестима консервативни съдии от общо 9 магистрати, отхвърли жалба, внесена от Ким Дейвис, бившата служителка на окръг Роуън, щата Кентъки. Тя беше съдена от гей двойка, след като отказа да издаде брачни удостоверения въпреки съдебното решение от 2015 г., което признава конституционното право на еднополови бракове.

Върховният съд в САЩ обяви гей браковете за законни

Дейвис заяви, че хомосексуалните бракове противоречат на религиозните ѝ убеждения като апостолическа християнка. По-късно тя обжалва решението на по-долните инстанции, които не приеха твърдението ѝ, че правото на свободно изповядване на религията, заложено в Първата поправка на Конституцията на САЩ, я защитава от отговорност по делото. В резултат тя беше осъдена да плати над 360 000 долара обезщетение и съдебни разноски за нарушаване на правото на еднополова двойка да сключи брак.

Решението от 2015 г. по делото "Обергефел срещу Ходжис" представлява историческа победа за правата на ЛГБТ в Съединените щати. То постановява, че гаранциите за справедлив процес и равна защита пред закона, заложени в Конституцията на САЩ, означават, че щатите не могат да забраняват еднополовите бракове.

"Отказът на Върховния съд да разгледа делото потвърждава това, което вече знаехме: еднополовите двойки имат конституционно право да сключват брак, а отказът на Ким Дейвис да издаде брачни свидетелства в нарушение на решението по делото "Обергефел" явно нарушава това право", заяви Уилям Пауъл, адвокатът, представляващ ищците.

"Това е победа за еднополовите двойки навсякъде, които са изградили своите семейства и живот около правото да сключват брак", добави Пауъл.

Конгресът в САЩ прие закон, защитаващ еднополовите бракове

Мат Стейвър, основател на консервативната християнска организация за правни консултации "Либърти Каунсел", представляваща Дейвис, определи решението да се отхвърли делото като "тъжна новина", но обеща да продължи усилията си за отмяна на прецедента. Евентуалната му отмяна ще позволи на щатите отново да приемат закони срещу еднополовите бракове.

Източник: БТА, Асен Георгиев    
Върховен съд на САЩ права на ЛГБТ еднополови бракове
Последвайте ни
Кола прегази жена в Бургас, влачи я метри

Кола прегази жена в Бургас, влачи я метри

Касапница в Покровск, битката е за високите етажи

Касапница в Покровск, битката е за високите етажи

Българското външно министерство отправи призив към Русия

Българското външно министерство отправи призив към Русия

Епидемия от дребна шарка в Канада, не могат да я спрат

Епидемия от дребна шарка в Канада, не могат да я спрат

Повишени данъци и осигуровки: Откъде ще дойдат парите за 600 хил. работещи

Повишени данъци и осигуровки: Откъде ще дойдат парите за 600 хил. работещи

pariteni.bg
В кои моменти котешката урина мирише най-силно

В кои моменти котешката урина мирише най-силно

dogsandcats.bg
„Спасете чичо ми”: 11-годишно момиче смело се изправи срещу Путин (ВИДЕО)
Ексклузивно

„Спасете чичо ми”: 11-годишно момиче смело се изправи срещу Путин (ВИДЕО)

Преди 1 ден
ДАНС, МВР и МО засилват мерките за сигурност в обектите на
Ексклузивно

ДАНС, МВР и МО засилват мерките за сигурност в обектите на "Лукойл"

Преди 1 ден
Два влака се сблъскаха в Словакия тази вечер, има ранени
Ексклузивно

Два влака се сблъскаха в Словакия тази вечер, има ранени

Преди 1 ден
Защо генералният директор на ВВС Тим Дейви подаде оставка
Ексклузивно

Защо генералният директор на ВВС Тим Дейви подаде оставка

Преди 1 ден

Виц на деня

– Siri, ще се ожениш ли за мен? – Предпочитам да останем в облачни отношения.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Тръмп посрещна Ахмед аш Шараа в Белия дом

Тръмп посрещна Ахмед аш Шараа в Белия дом

Свят Преди 1 час

Вашингтон обяви продължаване с още 180 дни на частичното замразяване на санкциите срещу Сирия

Какви правомощия ще има особеният управител на „Лукойл“

Какви правомощия ще има особеният управител на „Лукойл“

България Преди 1 час

Идеята за назначаването на особен представител идва от германското право

<p>Мечка разкъса главата на човек в РС Македония</p>

Мечка рани тежко човек в РС Македония

Свят Преди 3 часа

Пострадалият 46-годишен мъж е докаран в Скопие, с тежки наранявания по лицето, главата и ръката

Горивата започнаха да поскъпват

Горивата започнаха да поскъпват

България Преди 3 часа

Основният въпрос остава дали България ще получи изключение от американските санкции

Евакуираха летището в Пловдив след сигнал за бомба

Евакуираха летището в Пловдив след сигнал за бомба

България Преди 3 часа

Извършителят се издирва

Безименните пленяват Калин в новия епизод на “Игри на волята”

Безименните пленяват Калин в новия епизод на “Игри на волята”

Любопитно Преди 4 часа

Сини и Жълти излизат на Арената в спор за Резиденцията

Тръмп заплаши Би Би Си със съдебен иск за млрд. долара

Тръмп заплаши Би Би Си със съдебен иск за млрд. долара

Свят Преди 5 часа

В писмо до британската обществена медия Тръмп е поставил краен срок до 14 ноември

САЩ удариха в Тихия океан, шестима убити

САЩ удариха в Тихия океан, шестима убити

Свят Преди 5 часа

От септември САЩ нанесоха над 10 удара по плавателни съдове

,

Оперираха момче, след като погълнало 100 магнита и те заседнали в червата му

Любопитно Преди 6 часа

След четири дни силна болка момчето е хоспитализирано

Обвиняемият за бруталното убийство в Карлово остава в ареста

Обвиняемият за бруталното убийство в Карлово остава в ареста

България Преди 6 часа

Обвиняемият може да обжалва мярката пред Апелативния съд в Пловдив

<p>Какво би могъл да направи Мъск с 1 трилион долара?</p>

Какво би могъл да направи Илон Мъск с 1 трилион долара?

Свят Преди 6 часа

След като разгледахме подробно числата, отговорът е – изключително много

ООН: Светът трябва да действа незабавно, ужасни зверства в Судан

ООН: Светът трябва да действа незабавно, ужасни зверства в Судан

Свят Преди 6 часа

Страните да не чакат, докато ситуацията бъде обявена за „геноцид”

<p>Предложение: Част от приходите от синя и зелена зона да отиват за СО&nbsp;</p>

Предложение: Част от приходите от синя и зелена зона да отиват за СО и районните кметове

Свят Преди 7 часа

„Целта ни е абсолютно всеки гражданин на София, когато дава своите пари за паркиране, той да знае, че те ще се харчат разумно и да знае къде са отишли"

Бурята на ужаса: Тайфунът „Фунуон“ помете Филипините - деца сред загиналите, милиони без дом и ток

Бурята на ужаса: Тайфунът „Фунуон“ помете Филипините - деца сред загиналите, милиони без дом и ток

Свят Преди 7 часа

Тайфунът „Фунуон“ донесе разрушения, свлачища и наводнения, оставяйки милиони без подслон и ток само дни след предишната смъртоносна буря „Калмаеги“

Би Би Си се извини за речта на Тръмп

Би Би Си се извини за речта на Тръмп

Свят Преди 7 часа

Това също така поднови дебата във Великобритания относно Би Би Си

Никола Саркози

Първи думи на Саркози след „изтощителни“ 3 седмици в затвора

Свят Преди 7 часа

Малко по-рано стана ясно, че съдия е постановил, че Саркози може да изтърпи остатъка от присъдата си в домашен арест

Всичко от днес

От мрежата

Как присъствието на котка по време на работа увеличава производителността и намалява стреса

dogsandcats.bg

5 най-интелигентни породи кучета

dogsandcats.bg
1

Есенни листа подканват за внимание на пътя

sinoptik.bg
1

Укрепват платформите на пеликаните

sinoptik.bg

Елън Помпео на 56: 4 любопитни факти за актрисата

Edna.bg

„Да водиш с мостове, не със стени“ — Анет Юелунд за женското лидерство в глобалния свят

Edna.bg

Нови проблеми с двама от лидерите в националния отбор

Gong.bg

Дунав взе дербито на върха в Mr Bit Втора лига и направи важна крачка към елита

Gong.bg

Георги Георгиев: Прокуратурата разследва случая с прегазеното куче в София

Nova.bg

Саркози с първи думи след освобождаването си

Nova.bg