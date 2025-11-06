Свят

Минус 15 млрд. долара на седмица: Най-дългият шътдаун в САЩ

Това е най-дългият шътдаун в историята на САЩ

6 ноември 2025, 15:43
Минус 15 млрд. долара на седмица: Най-дългият шътдаун в САЩ
Източник: БТА

Т ова е най-дългият шътдаун в историята на САЩ. 900 000 държавни служители са в принудителен отпуск, а други 700 000 работят, без да получават заплата. Мнозина взимат болнични, за да могат да изкарват пари по друг начин, съобщи Deutsche Welle.

Около 900 000 служители в публичния сектор на САЩ са в принудителен отпуск от 1 октомври, след като Конгресът не успя да постигне споразумение за нов бюджет. Други около 700 000 държавни служители работят, без да получават заплата - вече повече от месец. Финансовото положение на много от тях е катастрофално.

Най-продължителният шътдаун в САЩ

Това е най-продължителният шътдаун в историята на САЩ, изчислява германската обществена медия АРД. Предишният най-дълъг блокаж (35 дни) беше по време на първия мандат на Доналд Тръмп. Сега Америка е в шътдаун от 37 дни.

Вината за това е основно на републиканците, показват допитванията още от първия ден на блокажа. Междувременно за първи път го призна и самият Доналд Тръмп, който след победата на демократите в изборите за губернатор във Вирджиния и Ню Джърси, както и на кметските избори в Ню Йорк, не пропусна обаче да обвини за шътдауна и "радикалните демократи в Сената", припомня АРД.

Демократите са склонни да одобрят новия бюджет само ако планираните съкращения в здравните програми за хора с ниски доходи бъдат отменени. Но администрацията на Тръмп смята, че без тези съкращения не може да се финансира здравната система. Резултатът е пълна безизходица, а потърпевши са основно хората с ниски доходи. Защото и помощите за закупуване на храна по програмата SNAP се изплащат все по-бавно. Само в Кентъки около 600 000 семейства разчитат на тази програма, цитира АРД губернатора на щата Анди Бешиър.

"Никой не печели от това"

Сред тези, които в момента работят без заплащане, са и около 13 000 авиодиспечери и 50 000 служители на Агенцията за транспортна сигурност. Мнозина са си взели болнични, за да могат да изкарват пари по друг начин - например като шофьори на Uber. Резултатът: недостиг на персонал и отменени или закъснели полети.

Ако до този петък не бъде постигнато споразумение, въздушният трафик в 40 летища ще бъде намален с 10%. Това може да засегне до 1800 полета, предупреждава американският министър на транспорта. Средно в САЩ се извършват 45 000 полета на ден.

"Никой не печели от този шътдаун", казва републиканският сенатор Майк Раундс пред CNBC. По неговите думи на седмица САЩ губят 15 милиарда долара от икономическата си мощ. Но той вярва, че след изборния успех на демократите най-накрая ще бъде постигнат компромис, за да бъде приет бюджетът и да бъде прекратен блокажът. Крайно време е, смятат и много от държавните служители, които са разочаровани до краен предел от политическите игри, водени на техен гръб.

 

 

 

Източник: Deutsche Welle    
Шътдаун в САЩ Държавни служители Принудителен отпуск Без заплата Бюджетна криза Политическа безизходица Републиканци и демократи Доналд Тръмп Икономически загуби Здравни програми
Последвайте ни
Откриха пребита до смърт жена, обявена за издирване в София

Откриха пребита до смърт жена, обявена за издирване в София

Огромна криза с боклука заплаши днес София

Огромна криза с боклука заплаши днес София

Мъж, убил 2-годишната си доведена дъщеря, е намерен мъртъв в килията си

Мъж, убил 2-годишната си доведена дъщеря, е намерен мъртъв в килията си

Шофьор почина в ученически автобус в Златоград

Шофьор почина в ученически автобус в Златоград

Трето поколение предприемачи ZARENA: от семеен локален проект до международен бизнес

Трето поколение предприемачи ZARENA: от семеен локален проект до международен бизнес

biss.bg
Китайският автомобилен гигант Chery влиза в България

Китайският автомобилен гигант Chery влиза в България

carmarket.bg
Дъждовен четвъртък с жълт код и ниски температури
Ексклузивно

Дъждовен четвъртък с жълт код и ниски температури

Преди 9 часа
6 ноември: България в траур - разкъсани семейства и променени съдби
Ексклузивно

6 ноември: България в траур - разкъсани семейства и променени съдби

Преди 8 часа
<p>Какво става в САЩ, това може да доведе до "масов хаос"</p>
Ексклузивно

Какво става в САЩ, това може да доведе до "масов хаос"

Преди 9 часа
<p>Имен ден днес празнуват...</p> <p> </p>
Ексклузивно

Имен ден днес празнуват...

 

Преди 8 часа

Виц на деня

Две приятелки влизат в магазин за дрехи. Идва консултантката да им помага: - Какъв размер сте? - Ами, височина 170 см, 90-60-90, руса, гърди... Приятелката…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Jay-Z спечели 10-годишната съдебна битка за бащинство

Jay-Z спечели 10-годишната съдебна битка за бащинство

Любопитно Преди 3 минути

Раймир Сатъртуейт твърди, че изпълнителят е забременил покойната му майка, Уанда Сатъртуейт, през 90-те години

Жена роди дете на 14-годишния приятел на дъщеря си

Жена роди дете на 14-годишния приятел на дъщеря си

Свят Преди 18 минути

Телефонни записи разкрили „сексуално експлицитни изображения и видеа“ на жената и тийнейджъра

<p>Американската търговска камара в България създава &bdquo;Капсула на времето за следващите 30 години&ldquo;</p>

Започна Международната конференция „Визия 2050 – Изграждане на конкурентоспособността на България като част от глобалното бъдеще”

България Преди 1 час

Тя беше открита от председателя на Народното събрание Рая Назарян

Полицията в Германия разследва появата на свастики, изрисувани с човешка кръв

Полицията в Германия разследва появата на свастики, изрисувани с човешка кръв

Свят Преди 1 час

Няма предположения кой стои зад това и откъде е кръвта

Бизнесът след разговор с Борисов: Разговорите продължават, диалогът е възстановен

Бизнесът след разговор с Борисов: Разговорите продължават, диалогът е възстановен

България Преди 1 час

Обсъжда се по какъв начин могат да бъдат премахнати мерките, които бранша не харесва

Официално: Халед Ел-Енани оглави ЮНЕСКО

Официално: Халед Ел-Енани оглави ЮНЕСКО

Свят Преди 1 час

Изборът му е на фона на засилено недоверие към организацията, след като САЩ обявиха за пореден път решението си да я напуснат

Ерика Кърк и Джей Ди Ванс

Какво си казаха Ерика Кърк и Джей Ди Ванс в „онзи“ момент – четец по устни разкрива

Свят Преди 1 час

Чувствената им прегръдка предизвика коментари и стана вирусна в социалните мрежи

От ДБ отговориха на Борисов и Пеевски за срещи с Христо Иванов по времето на "сглобката"

От ДБ отговориха на Борисов и Пеевски за срещи с Христо Иванов по времето на "сглобката"

България Преди 2 часа

Категорично Христо Иванов не е присъствал на среща, на която да се иска "изпирането" на Пеевски и махането му от "Магнитски", обяви Ивайло Мирчев

България и РСМ подписаха споразумението за изграждане на железопътен тунел

България и РСМ подписаха споразумението за изграждане на железопътен тунел

България Преди 2 часа

Дъщерята на Лиса Мари Пресли сподели, че майка ѝ изпраща „странни знаци” от отвъдното

Дъщерята на Лиса Мари Пресли сподели, че майка ѝ изпраща „странни знаци” от отвъдното

Любопитно Преди 2 часа

Райли Киоу признава, че все още усеща силна връзка с нея — по начини, които трудно могат да се обяснят

Нов изключително силен наркотик е отговорен за стотици смъртни случаи в САЩ и Европа

Нов изключително силен наркотик е отговорен за стотици смъртни случаи в САЩ и Европа

Свят Преди 2 часа

Под формата на течност, прах или таблетки, този наркотик действа върху нервната система, предизвиквайки усещане за релаксация и еуфория

Суша, наводнения и бури - екологичната криза, пред която е изправен Иран

Суша, наводнения и бури - екологичната криза, пред която е изправен Иран

Свят Преди 2 часа

Климатичните промени изправят Иран пред безпрецедентни предизвикателства, предупреждават експерти

Графа предизвиква своя музикален усет в “Пееш или лъжеш” тази неделя

Графа предизвиква своя музикален усет в “Пееш или лъжеш” тази неделя

Любопитно Преди 3 часа

Геро и Румен Угрински ще бъдат специални гости в панела на съветниците

Здравният министър приема оставката на Обществения съвет за детската болница

Здравният министър приема оставката на Обществения съвет за детската болница

България Преди 3 часа

Това съобщиха от здравната институция в съобщение до медиите

Тийнейджърка забременя за слава и пари: Исках да стана милионерка

Тийнейджърка забременя за слава и пари: Исках да стана милионерка

Свят Преди 3 часа

"Гаджето ми ме убеди, че можем да станем милионери, ако продуцентите на „16 and Pregnant“ ме забележат“

Енергийната комисия в НС отхвърли ветото на президента за "Лукойл"

Енергийната комисия в НС отхвърли ветото на президента за "Лукойл"

България Преди 3 часа

Против ветото на държавния глава гласуваха 12 народни представители, 5 го подкрепиха

Всичко от днес

От мрежата

8 странни котешки поведения и тяхното обяснение

dogsandcats.bg

Могат ли кучетата да усетят кога някой ще умре

dogsandcats.bg
1

Шуменските горски почистиха огромно сметище

sinoptik.bg
1

Защо умират пчелите

sinoptik.bg

Ема Стоун - актрисата, която прави Холивуд по - човечен

Edna.bg

Кендъл Дженър посрещна 30 гола

Edna.bg

Ас на Кьолн с дебютна повиквателна за Германия, Сане се завръща

Gong.bg

Президентът на ФИФА показа чувство за хумор

Gong.bg

Обявена за издирване жена беше пребита до смърт на строеж в София

Nova.bg

Бизнесът след разговора с Бойко Борисов: Може да се каже, че диалогът е възстановен

Nova.bg