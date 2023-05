След полицейското насилие: Почина 95-годишната жена от старчески дом в Австралия

95-годишната жена, която миналата седмица беше повалена с електрошок от полицията в австралийския си старчески дом, е починала, съобщиха от полицията в Нов Южен Уелс в сряда.

Прабабата Клеър Новланд е била в критично състояние в болница със сериозни наранявания на главата, получени при падането ѝ на пода, след като е била ударена с електрошок.

Във Facebook полицията съобщи: "Г-жа Новланд почина мирно в болницата малко след 19:00 ч. тази вечер, заобиколена от семейството и близките си, които поискаха да запазят личното си пространство в този тъжен и труден момент."

След полицейско насилие: 95-годишна жена от Австралия е с опасност за живота

Полицаят, за когото се твърди, че е ударил Новланд, е обвинен в множество престъпления, включително в причиняване на тежка телесна повреда по непредпазливост и нападение.

Clare Nowland, who had dementia, fell to the floor and hit her head after being struck with the Taser, the police force of New South Wales state said. The May 17 encounter had left her in critical condition. https://t.co/eNj4rwRrL4