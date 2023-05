След полицейско насилие: 95-годишна жена от Австралия е с опасност за живота

В ъзрастна австралийка с деменция е в болница с животозастрашаващи наранявания, след като полицията ѝ е ударила шамар в старчески дом.

Служителите са били повикани в Yallambee Lodge в Кума след сигнал, че 95-годишната Клеър Новланд носи нож.

Инцидентът, станал рано сутринта, е предизвикал възмущение, което според защитниците е било непропорционална реакция.

Началникът на полицията в Нов Южен Уелс (НЮУ) заяви, че споделя опасенията на общността и че в момента се провежда разследване.

Г-жа Новланд е била намерена в стаята си "въоръжена" с нож за пържоли в ранните часове на сряда сутринта, заяви пред медиите в петък помощник-полицейският комисар Питър Котър.

_________ WHAT ⁉️SHE IS 95 YEARS OLD 🤬🤬

Cooma woman, 95, fights for life after being tasered by police in nursing home .. Known as Cooma a community figure worked at St Vincent de Paul for a number of years and also helped the elderly.

⬇️⬇️⬇️https://t.co/E91OEO8K1e pic.twitter.com/ZRGlTsclmn