"Даунинг стрийт" 10 – скърцащата стара къща, която управлява Великобритания

Мишки, „баните на баба“, килими, залепени с тиксо — и ужасен телефонен сигнал. Има ли по-лошо място, откъдето да се управлява една страна, от "Даунинг стрийт" 10 или просто No.10?

14 ноември 2025, 12:25
"Даунинг стрийт" 10 – скърцащата стара къща, която управлява Великобритания
Източник: Getty Images

С ветът го познава като No.10, но истинските инсайдъри го наричат „къщата“, пише Politico.

Да прекрачиш черната стоманена врата на "Даунинг стрийт" 10 (10 Downing Street) предизвиква тръпка дори у най-опитния циник. Но отвътре Великобритания се управлява от лабиринт от тесни стаи в три къщи от XVII век, слепени една за друга.

Източник: Getty Images

Сградата се разпростира назад на четири етажа и сутерен с мишки, тюлени пердета, тоалетни като в бабината баня, непостоянно отопление и слаб телефонен сигнал. Това е офисът на британския премиер, място за събития и дом едновременно — и така е било (с някои прекъсвания) от 1700-те години насам.

Всичко това изглежда дребно, но поражда сериозен въпрос: със своята история, самата сграда подкопава ли работата на държавата?

„Тези малки стаи просто насърчават мисленето в изолация и вътрешни спорове“, казва дългогодишен министър от предишни консервативни правителства. Бивш служител в No.10 при сегашния премиер Киър Стармър е по-прям: „Лудост е една държава от G7 да се управлява от джорджианска терасовидна къща.“

„Сградата е перфектната метафора за състоянието на Великобритания“, добавя бивш служител при Риши Сунак. „Всичко е построено едно върху друго, залепено с лепенки… Има врати, които водят до никъде.“

Източник: Getty Images

Последствията са реални. Тази седмица No.10 бе сравнен с „бункер“ — не за първи път — след хаотични анонимни брифинги, че Стармър може да се сблъска с преврат.

Politico разгледа странния свят на сградата, за да разбере как премиерите през годините са се справяли — и дали това прави вече трудния мандат на Стармър още по-труден.

Статията и подкастът Westminster Insider се основават на разсъждения на повече от 25 настоящи и бивши служители и политици, повечето пожелали анонимност, за да говорят свободно.

„Киър го мрази“

„Киър го мрази“, казва втори бивш служител, работил със Стармър. Не самия No.10, а опитите да се свърши работа там.

Британският премиер предпочита отворени пространства. Преди да влезе в правителството, той предпочитал модерния офис на Лейбъристката партия на другия бряг на Темза пред старите му помещения в парламента. Той бил „наблюдател“, който стоял над бюрата на колегите си, разказва първият бивш служител.

Докато сега Стармър рядко посещава Лейбъристкия център, през септември той прекарал три дни там, пишейки речта си за партийния конгрес — един от по-добре приетите моменти като премиер.

Стармър е най-новият от поредицата премиери, които се справят със странната география на къщата. „Не мисля, че някой премиер някога е харесвал да работи там“, казва дългогодишен бивш служител. „Повечето просто се примиряват.“

Един стар съюзник на Стармър дори описва Лари, котката на No. 10, като метафора за британската държава — стара, мързелива, твърде разглезена, за да върши работата си (лов на мишки), но несменяема поради чувство на привързаност и традиция.

Някои дори свързват грешките и скандалите от първите 16 месеца на Стармър — включително оплаквания за лоша комуникация и липса на посока — с фрустрациите от старата къща. Разположението влошавало проблемите на премиера „неизмеримо“, казва първият бивш служител. „Това е кошмар. Отделните екипи често общуват с различни части на No. 10 с различни указания.“

Лесно е персоналът да се изолира, казва трети бивш служител под Стармър, защото важните разговори се случват в малки стаи или коридори. Главният щаб на премиера, Морган Максуини, също се казва, че е разочарован от No. 10.

Някои рядко биха обвинявали сградата за проблемите на Стармър. „По мое преживяване на правителства, които се справят добре или зле, не съм сигурен, че разположението на "Даунинг стрийт" е основният фактор за успеха или провала им“, казва Саймън Кейз, бивш секретар на кабинета.

Но повечето се съгласяват: сградата не улеснява работата на Стармър.

Източник: Getty Images

Война със сградата

Дребните проблеми са многобройни.

Лиз Тръс започвала повечето сутрини с упражнения със старшите си помощници в градината на  "Даунинг стрийт". Когато се връщали в No. 10, срещали проблем.

Освен апартаментите на премиера и канцлера,  "Даунинг стрийт" има само два душа, и двата на горните етажи. Един се използва от персонала, а другият е полупрезервиран за „пазителите“ на сградата.

„Не са нормални офис душове“, добавя бивш служител. „Като баня на баба.“

Бивш помощник на Тръс си спомня: „Всички старши служители не можеха да започнат работа, защото миришехме неприятно и бяхме потни. Трябваше да чакаме на горния етаж за душа, а някой вече беше там.“

Следва архаичното отопление, винаги твърде горещо или студено. През лятото персоналът се бори с манивелите за отваряне на прозорците, но това води до нов проблем — звуците от маршови репетиции за парада за рождения ден на краля.

Източник: Getty Images

Телефонният сигнал е ужасен. Технологиите са несъвместими между отделните екипи, някои се нуждаят от няколко телефона.

Инфраструктурата на сградата често е смешна — стаи се променят от апартаменти на детегледачки до мини-спортни зали. Паркинг местата са трудни за разпределяне.

Общата атмосфера е на стара къща. „Малко е като тризвезден хотел в Борнмут“, спомня си дизайнер на филмов сет. „Старата и крехка сграда често издава миризма от тоалетната. Американците се шокират от износените пердета или килимите с тиксо.“

Близостта до властта е всичко

 "Даунинг стрийт" има само 250–300 служители, а истинската власт е концентрирана в малък кръг.

Стармър провежда сутрешни срещи в Кабинетната стая с ключови фигури — самият премиер, Максуини, шефът на политическата администрация и други високопоставени съветници. По-широката среща с помощниците след това се провежда без премиера.

Като повечето премиери от времето на Тони Блеър, Стармър работи основно от „бърлогата“ до Кабинетната стая на приземния етаж. Други ключови фигури са разпределени на различни етажи и отделения.

Опортюнистични служители се опитват да се промъкнат до премиера или помощниците му в „външния офис“.

Тези, които нямат пряк достъп, често се чувстват фрустрирани — особено политическият екип, разположен на втория етаж („тавана“), където стаите приличат на спални с бюра.

Източник: Getty Images

Те улавят властта

Основният проблем е липсата на пространство. Много от помещенията, стълбите и коридорите не са подходящи за бюра. Това води до постоянни спорове за разположението на работните места. Опитните помощници бързо се научават да използват географията на сградата в своя полза.

Къщата винаги печели

Някои премиери са опитвали да преодолеят географията на къщата, но без успех. Гордън Браун променя разположението на кабинетите, Лиз Тръс прехвърля екипи в други сгради, но сградата винаги оказва влияние.

Няма тайни в тази къща

Най-изтощаващо за премиерите е чувството за клаустрофобия. Малката градина и постоянно наблюдение от персонала ограничават личния живот. Съпрузите и семействата често се сблъскват с неудобства, а журналисти наблюдават всеки ъгъл.

Гордостта към къщата

Въпреки всичко, привлекателността на No.10 е в историята му. Къщата придава характер на премиерството и предотвратява бюрократичната безличност.

„Символичната сила е огромна“, казва бивш служител.  "Даунинг стрийт" може да изглежда провинциално, но ролята на премиера е различна от президентската в други държави. No.10 е вдъхновението, докато правителствените отдели вършат основната работа.

Източник: Getty Images

Сградата винаги ще бъде хаотична — тук се стоварват кризите. Успехът или провалът зависи от лидерството и личните отношения на премиера. „Проблемът на всяко правителство е, ако не знаеш какво искаш да направиш, как ще знаеш как да го постигнеш? Къщата е инструмент — ако знаеш какво искаш, ще знаеш как да го използваш.“

Уникални архивни кадри от живота на "Даунинг стрийт" 10 вижте в нашата ГАЛЕРИЯ.

Мъж преби служител на

Мъж преби служител на "Градска мобилност" заради скоба в Монтана

Заблуди и факти за Ренесанса

Заблуди и факти за Ренесанса

Зеленски показа видео от изстрелването на „Дълъг Нептун" – и обеща още

Зеленски показа видео от изстрелването на „Дълъг Нептун“ – и обеща още

Честит рожден ден,Чарлз! Кралят навърши 77 с нов портрет (СНИМКА)

Честит рожден ден,Чарлз! Кралят навърши 77 с нов портрет (СНИМКА)

Stop Loss в човешкия капитал: Защо Employer Branding-а е задължителният KPI на CEO-то

Stop Loss в човешкия капитал: Защо Employer Branding-а е задължителният KPI на CEO-то

biss.bg
Защо кучето ми пие повече вода от обикновено?

Защо кучето ми пие повече вода от обикновено?

dogsandcats.bg
Планират държавен дълг от 49 млрд. евро през 2028 г.
Ексклузивно

Планират държавен дълг от 49 млрд. евро през 2028 г.

Преди 16 часа
Украйна атакува Русия с крилати ракети
Ексклузивно

Украйна атакува Русия с крилати ракети

Преди 18 часа
Американски гигант иска да купи активите на "Лукойл"
Ексклузивно

Американски гигант иска да купи активите на "Лукойл"

Преди 16 часа
Кремъл: Украйна ще трябва да преговаря с Русия
Ексклузивно

Кремъл: Украйна ще трябва да преговаря с Русия

Преди 17 часа

Тръмп носи "наказателна отговорност" за ударите на Израел срещу Иран

Тръмп носи "наказателна отговорност" за ударите на Израел срещу Иран

Свят Преди 21 минути

Абас Арагчи призова ООН да наложи „подходящи мерки“ срещу Съединените щати

Километрично задръстване блокира АМ "Тракия"

Километрично задръстване блокира АМ "Тракия"

България Преди 40 минути

Трафикът се регулира от „Пътна полиция“

<p>КНСБ: Ето кои храни са поскъпнали през октомври</p>

От юни до октомври: Малката потребителска кошница поскъпна до 111.90 лв.

България Преди 47 минути

Наблюденията на експертите от синдиката сочат още, че през юни кошницата е струвала 111.04 лв., а до октомври е поскъпнала до 111.90 лв.

Bad Bunny триумфира на наградите „Грами“ за латино музика с пет награди

Bad Bunny триумфира на наградите „Грами“ за латино музика с пет награди

Любопитно Преди 1 час

Bad Bunny завърши благодарствената си реч с думите: „Пуерто Рико, обичам те, благодаря ти“

Снимката е илюстративна

Ужас в Мексико: Свещеник открит мъртъв, увит в найлон и вързан за стол в канализация

Свят Преди 1 час

Тялото на свещеника Ернесто Балтазар Ернандес Вилчис бе открито увито в черни найлонови торби, вързано за кресло и изхвърлено в канал близо до международното летище

Смъртоносна болест покосява украински войници

Смъртоносна болест покосява украински войници

Свят Преди 1 час

Това смъртоносно заболяване е било широко разпространено за последен път по време на Първата световна война

Мъж платил на българин да подпали ресторант в Австрия

Мъж платил на българин да подпали ресторант в Австрия

Свят Преди 1 час

Никой не е пострадал при пожара

<p>Стартират засилени проверки преди Никулден</p>

Стартират засилени проверки на инспектори преди Никулден

България Преди 1 час

<p>Япония ще претърпи &quot;съкрушително поражение&quot;</p>

Китайските въоръжени сили предупредиха: Япония ще претърпи "съкрушително поражение"

Свят Преди 1 час

Втората световна война и японската инвазия в Китай, започнала през 1931 г., продължават да са източник на напрежение между Пекин и Токио

.

Правителството предлага нови правила за ТЕЛК и НЕЛК

България Преди 1 час

Медицинските комисии към териториалните поделения на НОИ ще имат достъп до пациентските досиета

<p>Медведев: Съдбата на Зеленски е като гноен цирей</p>

Медведев: Съдбата на Зеленски е като гноен цирей

Свят Преди 1 час

Острият скалпел на историята виси над режима му, каза Медведев

ДБ: Бюджетът е началото на румънския и гръцкия сценарий

ДБ: Бюджетът е началото на румънския и гръцкия сценарий

България Преди 1 час

Мартин Димитров отново отбеляза колко са притеснени за бюджета за 2026 г.

Нещастните хора сутрин: 11 неща, които трябва да избягвате на всяка цена

Нещастните хора сутрин: 11 неща, които трябва да избягвате на всяка цена

Любопитно Преди 2 часа

Мозъкът не се събужда внезапно сутрин, затова сутрешната рутина е толкова важна

Карди Би стана майка за четвърти път

Карди Би стана майка за четвърти път

Любопитно Преди 2 часа

Тя е родила сина си миналата седмица

,

Вижте дали получавате средната заплата за вашата област

България Преди 2 часа

Средното възнаграждение в столицата е с близо 2000 лева по-високо от това в Кюстендил

Макрон посреща Зеленски за 9-и път

Макрон посреща Зеленски за 9-и път

Свят Преди 2 часа

Посещението цели „да потвърди ангажимента на Франция към Украйна“

