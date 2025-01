Скритите симптоми на мистериозната болест от Китай

Е ксперти предупредиха, че трябва да бъдем нащрек за скритите симптоми на потенциално опасен грипоподобен вирус, който вече предизвика хаос в Китай.

През последните дни случаите на заразяване с човешки метапневмовирус (HMPV) рязко нараснаха в северните китайски провинции, предимно сред деца.

Мистериозна болест в Китай разтревожи социалните мрежи

Заразата може да се окаже смъртоносна за най-уязвимите и се разпространява все по-често.

Последните данни от Обединеното кралство показват, че случаите на вируса, който е причина за препълнените болнични чакални в Китай и прилича на този от първите дни на COVID-19, са се увеличили значително през последните седмици - малко повече, отколкото по същото време на миналата година.

Случаите на HMPV в Обединеното кралство се появяват за пръв път през 2001 г., като през зимата чрез PCR тестове се откриват средно само по четири случая на седмица.

Днес обаче експертите предупредиха, че е възможно да се наблюдава скрито нарастване на броя на случаите, тъй като вирусът може да се задържи в организма в продължение на дни, преди да предизвика явни симптоми, което позволява на хората да го разпространяват несъзнателно.

Въпреки това те предупредиха, че скокът на случаите „не трябва да предизвиква излишна загриженост“.

