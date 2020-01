Най-много разводи има през януари. Защо?

След края на сплотяващия семействата коледен и новогодишен период настъпва януари - месецът на изневерите и разводите, пише Daily Star. , позовавайки се на резултатите от проучване, направено във Великобритания.

Допитването сред потребители на сайта за извънбрачни запознанства Illicit Encounters отчита повишение с 37 процента на регистрациите през първия месец от годината.

Анализаторите отбелязват че тази седмица 50 000 души ще започнат афери, а до края на месеца броят на кръшкачите ще се увеличи до 120 000.

Изневерите често водят до раздели и разтрогване на бракове.

January is 'Divorce Month' — These are the red flags to watch out for https://t.co/tc4sOjHcAm pic.twitter.com/igHOqzTM5N