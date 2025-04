„Синът ми изяде баща ми": Странният семеен момент, който остава в историята

М айка от Обединеното кралство остава напълно шокирана, след като открива, че едногодишният ѝ син несъзнателно е похапнал много неочаквано лакомство - кремираните останки на дядо му.

Странната и мрачно хумористична случка се разиграла в Линкълншир, когато Наташа Емени се разсеяла само за няколко минути, за да прибере прането. Когато се върнала във всекидневната, била посрещната от гледка, която никога не би могла да си представи: малкото ѝ дете Коа било покрито от главата до петите с фин сив прах.

Първоначално тя била объркана.

След това изпитала ужас.

„Трябваше ми малко време, за да осъзная, че това всъщност е прахът на баща ми“, разказва тя пред „Катърс нюз сървис“, все още не успяла да се съвземе от сюрреалистичното преживяване.

Докато Наташа стояла невярващо, малкият Коа невинно се въртял около дивана, напълно неосъзнавайки ужасното ястие, на което току-що се бе отдал. Дрехите, лицето и ръчичките му били омазани с останките на дядо му и изглеждали така, сякаш току-що е преживял експлозия от прах.

Видеоклипът, който Наташа заснела в този момент - защото, честно казано, кой би ѝ повярвал в противното? - показва как малкият виновник се разхожда наоколо, без да съзнава хаоса, който току-що е предизвикал. След това камерата се насочва към празна декоративна урна с отворен капак и купчина пепел, разпиляна по пода.

🇬🇧 “My son has eaten my dad's ashes!”



What to do now? pic.twitter.com/WBXqlVKJEN