Израел нанесе десетки удари срещу Техеран

И зраел извърши серия от удари срещу Техеран през нощта, насочени предимно към ракетни обекти в Ислямската република, съобщи пресслужбата на израелската армия.

Според изявлението десетки цели са били ударени. Сред тях са „централният комплекс на Корпуса на гвардейците на ислямската революция, използван за производство и разработване на компоненти за балистични ракети“, склад за ракетни части, комплекс на иранското министерство на отбраната, където се произвежда ракетно гориво, и фабрика за части за балистични ракети.

Освен това са били атакувани няколко обекта на противовъздушната отбрана в Техеран.