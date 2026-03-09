Силен трус в Турция

З еметресение с магнитуд 5,1 по скалата на Рихтер е регистрирано тази сутрин в 09:21 ч. местно време (08:21 ч. българско време) в западния турски окръг Денизли, предаде Анадолската агенция, позовавайки се на турската Дирекция за управление при бедствия и извънредни ситуации (АФАД).

Трусът е регистриран на дълбочина 7 километра, като епицентърът му е бил в района на градчето Булдан. До момента няма информация за пострадали хора и нанесени материални щети вследствие на земетресението.

Земетресенията са едни от най-непредсказуемите и разрушителни природни явления, които могат да ударят внезапно и без предупреждение. Тъй като не могат да бъдат предвидени с точност, е жизненоважно хората да знаят как да реагират правилно по време на и след трус, за да минимизират риска от наранявания и смъртни случаи. Правилната и бърза реакция е ключова за оцеляването и намаляването на потенциалните щети.

По време на земетресението:

Основни правила

Универсалният протокол за действие по време на земетресение е "Спри, Заслони се, Задръж се" (Drop, Cover, Hold On).

Спри (Drop): Веднага се спуснете на ръце и колене, преди земетресението да ви събори. Тази поза ви предпазва от падане и ви позволява да се движите, ако е необходимо, за да достигнете до безопасно място. Заслони се (Cover): Потърсете убежище под здраво бюро, маса или друг стабилен мебел. Ако няма такова, покрийте главата и врата си с ръце. Стойте далеч от прозорци, външни стени, врати и всичко, което може да падне, като осветителни тела или високи мебели. Задръж се (Hold On): Дръжте се здраво за заслона си, докато трусът спре. Бъдете готови да се движите с него, ако е необходимо. Ако нямате заслон, останете свити и покривайте главата и врата си, защитавайки най-уязвимите части на тялото.

Ако сте на закрито

Останете вътре - опитът показва, че повечето наранявания при земетресения на закрито са резултат от падащи предмети и отломки, а не от разрушаване на самата сграда. Избягвайте да тичате навън, докато трусът не спре, тъй като падащи отломки от фасади са също толкова опасни. Не използвайте асансьори. Ако сте в леглото, останете там, покрийте главата си с възглавница и изчакайте трусът да приключи.

Ако сте на открито

​Преместете се на място, далеч от сгради, улични лампи, кабели, дървета и други предмети, които могат да паднат. Легнете на земята и покрийте главата и врата си, докато земетресението отмине.

Ако сте в превозно средство

Отбийте встрани на пътя и спрете на безопасно място, далеч от мостове, естакади, тунели и сгради. Останете в автомобила с поставени предпазни колани, докато трусът спре.

След земетресението:

След като трусът утихне, проверете за наранявания на себе си и на другите около вас. Бъдете готови за вторични трусове (афтършокове), които могат да бъдат също толкова силни. Избягвайте да влизате в повредени сгради. Ако има мирис на газ или видите скъсани електрически кабели, изключете подаването на газ и електричество, ако е безопасно да го направите. Използвайте телефона си само при спешни случаи, за да не претоварвате мрежата. Слушайте радио или следвайте указанията на властите за актуална информация и инструкции.

Превантивни мерки и подготовка:

Предварителната подготовка е от съществено значение. Поддържайте авариен комплект с вода, храна, лекарства, фенерче, радио и батерии. Разработете семеен план за действие при земетресение, включително място за среща. Закрепете тежки мебели, като библиотеки и шкафове, към стените, за да предотвратите падането им и да обезопасите дома си. Историческият опит от множество земетресения по света показва, че жертвите и материалните щети могат да бъдат значително намалени чрез информираност и адекватна подготовка. Разбирането на тези прости правила може да спаси животи и да осигури по-бързо възстановяване след бедствие.