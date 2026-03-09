Свят

Силен трус в Турция

Трусът е регистриран на дълбочина 7 километра, като епицентърът му е бил в района на градчето Булдан

Обновена преди 1 час / 9 март 2026, 10:19
Силен трус в Турция
Източник: iStock

З еметресение с магнитуд 5,1 по скалата на Рихтер е регистрирано тази сутрин в 09:21 ч. местно време (08:21 ч. българско време) в западния турски окръг Денизли, предаде Анадолската агенция, позовавайки се на турската Дирекция за управление при бедствия и извънредни ситуации (АФАД). 

Трусът е регистриран на дълбочина 7 километра, като епицентърът му е бил в района на градчето Булдан. До момента няма информация за пострадали хора и нанесени материални щети вследствие на земетресението. 

Земетресенията са едни от най-непредсказуемите и разрушителни природни явления, които могат да ударят внезапно и без предупреждение. Тъй като не могат да бъдат предвидени с точност, е жизненоважно хората да знаят как да реагират правилно по време на и след трус, за да минимизират риска от наранявания и смъртни случаи. Правилната и бърза реакция е ключова за оцеляването и намаляването на потенциалните щети.

По време на земетресението:

  • Основни правила

Универсалният протокол за действие по време на земетресение е "Спри, Заслони се, Задръж се" (Drop, Cover, Hold On).

  1. Спри (Drop): Веднага се спуснете на ръце и колене, преди земетресението да ви събори. Тази поза ви предпазва от падане и ви позволява да се движите, ако е необходимо, за да достигнете до безопасно място.
  2. Заслони се (Cover): Потърсете убежище под здраво бюро, маса или друг стабилен мебел. Ако няма такова, покрийте главата и врата си с ръце. Стойте далеч от прозорци, външни стени, врати и всичко, което може да падне, като осветителни тела или високи мебели.
  3. Задръж се (Hold On): Дръжте се здраво за заслона си, докато трусът спре. Бъдете готови да се движите с него, ако е необходимо. Ако нямате заслон, останете свити и покривайте главата и врата си, защитавайки най-уязвимите части на тялото.
  • Ако сте на закрито
  1. Останете вътре - опитът показва, че повечето наранявания при земетресения на закрито са резултат от падащи предмети и отломки, а не от разрушаване на самата сграда.
  2. Избягвайте да тичате навън, докато трусът не спре, тъй като падащи отломки от фасади са също толкова опасни. Не използвайте асансьори.
  3. Ако сте в леглото, останете там, покрийте главата си с възглавница и изчакайте трусът да приключи.
  • Ако сте на открито
  1. Преместете се на място, далеч от сгради, улични лампи, кабели, дървета и други предмети, които могат да паднат.
  2. Легнете на земята и покрийте главата и врата си, докато земетресението отмине.
  • Ако сте в превозно средство
  1. Отбийте встрани на пътя и спрете на безопасно място, далеч от мостове, естакади, тунели и сгради.
  2. Останете в автомобила с поставени предпазни колани, докато трусът спре.

След земетресението:

След като трусът утихне, проверете за наранявания на себе си и на другите около вас. Бъдете готови за вторични трусове (афтършокове), които могат да бъдат също толкова силни. Избягвайте да влизате в повредени сгради. Ако има мирис на газ или видите скъсани електрически кабели, изключете подаването на газ и електричество, ако е безопасно да го направите. Използвайте телефона си само при спешни случаи, за да не претоварвате мрежата. Слушайте радио или следвайте указанията на властите за актуална информация и инструкции.

Превантивни мерки и подготовка:

Предварителната подготовка е от съществено значение. Поддържайте авариен комплект с вода, храна, лекарства, фенерче, радио и батерии. Разработете семеен план за действие при земетресение, включително място за среща. Закрепете тежки мебели, като библиотеки и шкафове, към стените, за да предотвратите падането им и да обезопасите дома си. Историческият опит от множество земетресения по света показва, че жертвите и материалните щети могат да бъдат значително намалени чрез информираност и адекватна подготовка. Разбирането на тези прости правила може да спаси животи и да осигури по-бързо възстановяване след бедствие.

Източник: БТА, Кристиан Стратев    
Земетресение Магнитуд 5 1 Денизли Турция Булдан Епицентър Дълбочина 7 км АФАД Природно бедствие Щети
Последвайте ни

По темата

Кристалина Георгиева с предупреждение: Мислете за немислимото и се подгответе за него

Кристалина Георгиева с предупреждение: Мислете за немислимото и се подгответе за него

Илон Мъск и мечтата „Джурасик парк“: Милиардерът взриви мрежата

Илон Мъск и мечтата „Джурасик парк“: Милиардерът взриви мрежата

Опит за убийство: Мъж прегази съпругата си след гонка в Обручище, тестът му е пложителен за наркотици

Опит за убийство: Мъж прегази съпругата си след гонка в Обручище, тестът му е пложителен за наркотици

Най-заразната болест в света се разпространява в Калифорния - повече от 100 деца са изложени на риск в голям град

Най-заразната болест в света се разпространява в Калифорния - повече от 100 деца са изложени на риск в голям град

Не бързайте към пощите: Плащат по-късно пенсиите днес

Не бързайте към пощите: Плащат по-късно пенсиите днес

pariteni.bg
6 знака, че на кучето ви му е студено

6 знака, че на кучето ви му е студено

dogsandcats.bg
България категорично осъди атаката срещу Азербайджан
Ексклузивно

България категорично осъди атаката срещу Азербайджан

Преди 17 часа
Седми войник на САЩ загина след удар на Иран
Ексклузивно

Седми войник на САЩ загина след удар на Иран

Преди 13 часа
<p>Новият лидер на Иран с имотна империя в Европа</p>
Ексклузивно

Новият лидер на Иран с имотна империя в Европа

Преди 14 часа
Тежка катастрофа със загинали край Луковит
Ексклузивно

Тежка катастрофа със загинали край Луковит

Преди 18 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Владимир Путин

Гаф или бунт в Кремъл? Изтрито видео на Путин разпали спекулации

Свят Преди 17 минути

Във видеото, което беше публикувано онлайн за четири минути, преди да бъде премахнато, руският президент внезапно спира да говори, посочва към гърлото си и започва да прочиства гърлото си и да кашля непрекъснато за около 30 секунди

<p>Виждали ли сте го? Издирват 26-годишен мъж от Шумен (СНИМКА)</p>

Издирват 26-годишния Александър Петев Пенчев от Шумен

България Преди 22 минути

Мъжът е излязъл в следобедните часове на 7 март да разхожда домашното си куче и оттогава е в неизвестност

Кантарджиев: Преди дни бе регистриран първи случай на легионерска болест за 2026 г.

Кантарджиев: Преди дни бе регистриран първи случай на легионерска болест за 2026 г.

България Преди 51 минути

Той отбеляза, че грипът настъпи по-късно от обичайното през отминалия вече сезон, а заболяемостта е била по-ниска в сравнение с предходни години

Джо Макдоналд

Почина музикалната легенда Джо Макдоналд

Свят Преди 1 час

<p>Мъж загина, премазан от машина в цех във&nbsp;Велико Търново</p>

Мъж загина при трудова злополука във Велико Търново

България Преди 1 час

Инспекцията по труда във Велико Търново извършва проверка по случая

<p>Старт на съдебния процес срещу Екрем Имамоглу</p>

Старт на съдебния процес срещу отстранения кмет на Истанбул Екрем Имамоглу

Свят Преди 1 час

Обвинителният акт съдържа 3739 страници

<p>&nbsp;Кралското семейство се събира за един от най-важните си дни в годината</p>

Сила и солидарност: Кралското семейство се събира за един от най-важните си дни в годината

Любопитно Преди 1 час

Крал Чарлз III и принцът и принцесата на Уелс се завръщат в Уестминстър за ключова церемония. Научете защо тазгодишният Ден на Британската общност е символ на стабилност и какви изненади подготвиха за конгрегацията от 1800 души

За жените и мъжете ползите и рисковете от AI са различни

За жените и мъжете ползите и рисковете от AI са различни

Технологии Преди 1 час

Досега мнозина смятаха, че изкуственият интелект ще се отрази еднакво на хората. Ново проучване обаче показва, че има съществени разлики в очакванията и реалностите за въздействието на технологията както за мъжете, така и за жените

<p>Загубихме звезда от &quot;Ловци на духове&quot;</p>

Почина Дженифър Ръниън, звезда от култовия филм „Ловци на духове“

Свят Преди 1 час

Опечаленото семейство на актрисата съобщи сърцераздирателната новина в социалните мрежи

SIPRI: Вносът на оръжие в Европа се е утроил

SIPRI: Вносът на оръжие в Европа се е утроил

Свят Преди 1 час

Несигурността относно степента, в която САЩ биха защитили своите партньори от НАТО в случай на извънредна ситуация, също е допринесла за увеличаване на търсенето на оръжие сред европейските страни от НАТО

Проф. Христо Пимпирев

Триумф на българския дух в Женева: Проф. Христо Пимпирев покори сърцата на научния свят с голямо отличие

Любопитно Преди 1 час

Краят на маларията? Учени откриха протеин, който спира заразата

Краят на маларията? Учени откриха протеин, който спира заразата

Любопитно Преди 2 часа

Изследователите са изучавали особеностите на деленето на маларийния плазмодий – паразит, причиняващ малария

„Наистина не ми пука. А на теб?“: Как войната на Тръмп с Иран остави съюзниците в шок

„Наистина не ми пука. А на теб?“: Как войната на Тръмп с Иран остави съюзниците в шок

Свят Преди 2 часа

Първоначалните удари на САЩ и Израел, които убиха върховния лидер на Иран, аятолах Али Хаменей, предизвикаха регионален хаос. Европейските и близкоизточните правителства се изправиха пред внезапна война, която не беше тяхна и която повечето от тях не искаха

<p>&quot;ДПС- Ново начало&quot;&nbsp;предлага великденски добавки за пенсионерите под прага на бедността</p>

"ДПС- Ново начало" внасят законови промени, които предвиждат великденски добавки за пенсионерите под прага на бедност

България Преди 2 часа

Средният месечен размер на пенсията на един пенсионер за 2025 г. заедно с т. нар. великденска и коледна добавки е 976,90 лв.

Турция разположи изтребители F-16 в Северен Кипър

Турция разположи изтребители F-16 в Северен Кипър

Свят Преди 2 часа

5 причини да изберем Apple Watch 11 вместо по-стар модел

5 причини да изберем Apple Watch 11 вместо по-стар модел

Любопитно Преди 2 часа

Всичко от днес

От мрежата

10 често срещани грешки, които допускаме когато храним котката

dogsandcats.bg

Защо кучетата обичат да носят пръчки

dogsandcats.bg
1

Потопената църква отново стана атракция за туристите

sinoptik.bg
1

Тюлен монах се разходи по шосе в Гърция

sinoptik.bg

Първата българка на корица на Vogue Нора Шопова ражда през лятото

Edna.bg

Нова звездна двойка! Испанската актриса Естер Еспосито плени сърцето на Килиан Мбапе

Edna.bg

Емоционалният Никола Цолов: Тази прокоба в Австралия вече е преодоляна

Gong.bg

Хванаха ги в крачка: горещи кадри на Мбапе и Естер (видео)

Gong.bg

Задържаха мъж, обвинен в опит да прегази жена си с кола в Старозагорско

Nova.bg

Турция разположи шест изтребителя F-16 в Кипър

Nova.bg