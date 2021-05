Десетки ранени при инцидент в синагога в Израел

Н ай-малко двама души са загинали, а над 100 са ранени, след като се срути трибуна в синагога в селището Гиват-Зеев, северно от Йерусалим, съобщи Би Би Си.

Според полицията в синагогата е имало около 650 души, събрали се за началото на религиозен празник.

Инцидентът не е свързан с екстремните събития от последните дни в страната, заяви говорителят на полицията Михеал Зингерман.

Кадри от видеокамери показват как претъпканата трибуна пропада по време на молитва и хората падат един върху друг, отбелязва "Ройтерс".

At least two worshippers are killed and more than 100 injured when a grandstand collapses in a #synagogue under construction in a Jewish settlement in the occupied West Bank, Israel’s national ambulance service says.https://t.co/Zg9g0YtKn2