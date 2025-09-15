Свят

САЩ и Китай са близо до сключване на сделка за TikTok

Това заяви американският министър на финансите Скот Бесънт

15 септември 2025, 13:59
САЩ и Китай са близо до сключване на сделка за TikTok
Източник: iStock photos/Getty images

САЩ и Китай са близо до постигане на споразумение относно приложението за кратки видеоклипове TikTok. Това заяви американският министър на финансите Скот Бесънт, цитиран от Ройтерс, след началото на втория ден от преговорите в Мадрид, целящи да смекчат търговското напрежение между двете страни.

"Дори ако не бъде постигнато споразумение за продажба на дейностите на TikTok в САЩ, това няма да повлияе на отношенията", добави Бесънт.

"Всичко се развива много добре на най-високо ниво", каза той пред медии заедно с търговския представител на САЩ Джеймисън Гриър.

Поредният кръг от преговори, четвърти за четири месеца, се провежда в бароковия дворец "Санта Крус", където се помещава испанското външно министерство. Вчерашният първи ден от преговорите приключи след около шест часа без индикации за пробив.

Бесънт посочи, че двете страни са постигнали добър напредък по техническите детайли, но постигането на споразумение по други въпроси ще е нелека задача.

"Нашите китайски колеги дойдоха с много агресивно искане", поясни той и уточни: "Ще видим дали можем да стигнем до някакво споразумение, не сме готови да жертваме националната сигурност за приложение за социални мрежи".

Разговорите са били съсредоточени върху TikTok, митата и икономиката, каза високопоставено лице от американското правителство, без да дава повече подробности.

Удължаването на крайния срок за продажба на американските дейности на TikTok ще зависи до голяма степен от това как ще преминат разговорите днес, каза Бесънт. Гриър заяви, че макар и проблемът с TikTok да е решен, той може да зависи от постигането на споразумения по други въпроси.

"Китай разглежда като неразделна част от потенциалната сделка за TikTok различни въпроси, независимо дали става въпрос за мита или други мерки, предприети през годините", каза Гриър.

САЩ обаче не са в позиция просто да премахнат всяка мярка, предприета някога, за да се опитат да разрешат проблема, добави той.

Делегации, водени от Бесънт и китайския вицепремиер Хъ Лифън, се срещат в европейски градове от май, за да се опитат да разрешат различията, които накараха президента на САЩ Доналд Тръмп да повиши тарифите върху китайския внос и предизвикаха ответни мерки, включително високи китайски вносни мита за американски стоки и прекратяване на доставките на редкоземни елементи за Вашингтон.

Делегациите се срещнаха за последно в Стокхолм през юли, където се споразумяха да удължат с 90 дни търговското примирие помежду си.

Експертите нямаха големи очаквания за значителен пробив в Мадрид, залагайки единствено на допълнително удължаване на крайния срок за китайския собственик на TikTok, "БайтДенс" (ByteDance), да се откаже от операциите си в САЩ до 17 септември или да се изправи пред спиране на дейността в страната.

Китайското посолство в Мадрид уведоми медиите за потенциална заключителна пресконференция днес следобед, което показва, че разговорите могат да приключат бързо, отбелязва Ройтерс.

Някои предишни дискусии по по-сложни въпроси като например разговорите в Лондон за доставките на редкоземни елементи, биваха удължавани до три ден.

Очакваше се, че Бесънт ще пътува до Лондон утре (16 септември), за да се срещне с британския министър на финансите Рейчъл Рийвс преди държавното посещение на Тръмп при крал Чарлз Трети, което започва в сряда (17 септември).

Източник: БТА/Галя Горнишка    
