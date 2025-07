Шок в Атина: Маскиран убиец застрелва професор посред бял ден

П рофесор по бизнес от Калифорнийския университет в Бъркли е застрелян от маскиран стрелец посред бял ден, докато е в Гърция за изслушване по дело за попечителство, съобщава New York Post .

43-годишният Пржемислав Ежорски е бил прострелян пет пъти в гърдите и шията от близко разстояние близо до дома на бившата си съпруга в предградие на Атина на 4 юли, според полската новинарска телевизия TVP World.

Полицията съобщава, че той е починал на място.

Заподозреният, който все още е на свобода, е избягал пеша. Свидетелите го описват като висок мъж с атлетично телосложение.

Властите активно разследват убийството на Ежорски.

Ежорски, който от 8 години е професор в бизнес училището Haas в Бъркли, е бил в Гърция, за да присъства на изслушване за попечителство над двете си деца, съобщава ABC 7.

„Нашето семейство е съкрушено и правим всичко възможно, за да гарантираме, че правосъдието ще възтържествува“, написа брат му Лукаш Ежорски на европейската страница за групово финансиране WhyDonate.

