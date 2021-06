Шестдесет ранени германски полицаи при бунт в Берлин

Ш естдесет германски полицаи бяха ранени при бунт в сграда, заета незаконно от комуна в Берлин.

Съдът разреши на длъжностни лица да извършат пожарна проверка на съоръжението, но когато полицията се опита да обезопаси района, служителите на реда бяха нападнати с камъни от обитателите.

Последните се опасяват, че ако напуснат мястото, ще бъдат изселени от една от последните останали комуни в града.

Опит за щурм на Райхстага, стотици арестувани

Предишните опити за разчистване също се провалиха след бурни протести.

Районът на „Фридрихсхайн”, където се намира сградата, бързо се развива през последните години.

Градската полиция обяви в Туитър, че служителите, пристигнали за проверката в четвъртък, са били „атакувани с камъни от улицата и покрива от около 300 души”. На улицата са били запалени огньове. Полицаите са използвали водни оръдия, за да потушат пламъците.

Близо 60 арестувани, ранени полицаи в Берлин

По-късно полицията влезе в сградата, опитвайки се да премахне барикадите в нея.

След падането на Берлинската стена през 1989 г. много студенти, младежи и радикални анархистки групи окупират изоставени сгради в източните части на града.

Над 120 полицаи са ранени при протести в Берлин

В последствие обаче собствениците възстановяват правата си над имотите, кварталите се модернизират и цените на жилищата скачат. Така, незаконно настанилите се комуни биват принудени от властите да напуснат заетите сгради.

През октомври миналата година полицията в Берлин изгони около 50 души от такава комуна, създадена през 1999 г. от „анархисти-лесбийки-феминисти”.

#BREAKING Squatters and left-wing radicals #clash with #German police in #Berlin, 60 officers injured. pic.twitter.com/mACHePxUO4