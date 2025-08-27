"Булгаргаз" предлага по-ниска цена на природния газ за септември

"Булгаргаз" ще предложи по-ниска цена на природния газ за септември, съобщи изпълнителният директор на дружеството Веселин Синапов на заседание на Комисията по енергийно и водно регулиране.

"Булгаргаз" предлага за идния месец цената, по която продава природния газ на крайните снабдители и на лицата, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия, да бъде 60,52 лева/MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС). Това представлява намаление с близо 3% спрямо август.

Първоначалното предложение беше за цена от 60,99 лева, но Синапов уточни, че до края на деня дружеството ще внесе новото предложение.

КЕВР ще вземе решение за определяне на цената на закрито заседание, което ще се проведе в четвъртък, 28 август.

Комисията утвърди цена на природния газ за август в размер на 62,09 лв./MWh, без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС.