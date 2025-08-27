България

"Булгаргаз" предлага по-ниска цена на природния газ за септември

Това съобщи изпълнителният директор на дружеството Веселин Синапов

27 август 2025, 11:05
"Булгаргаз" предлага по-ниска цена на природния газ за септември
Източник: iStock photos/Getty images

"Булгаргаз" ще предложи по-ниска цена на природния газ за септември, съобщи изпълнителният директор на дружеството Веселин Синапов на заседание на Комисията по енергийно и водно регулиране.

"Булгаргаз" предлага за идния месец цената, по която продава природния газ на крайните снабдители и на лицата, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия, да бъде 60,52 лева/MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС). Това представлява намаление с близо 3% спрямо август.

Първоначалното предложение беше за цена от 60,99 лева, но Синапов уточни, че до края на деня дружеството ще внесе новото предложение. 

КЕВР ще вземе решение за определяне на цената на закрито заседание, което ще се проведе в четвъртък, 28 август.

Комисията утвърди цена на природния газ за август в размер на 62,09 лв./MWh, без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС. 

Източник: БТА, Камелия Цветанова    
Булгаргаз КЕВР природен газ цена септември
Последвайте ни

По темата

Брутални разкрития от мъжа, който твърди, че е бил отвлечен и бит от Васил Михайлов

Брутални разкрития от мъжа, който твърди, че е бил отвлечен и бит от Васил Михайлов

Мрачната история на бананите

Мрачната история на бананите

Пиян шофьор се заби с над 100 км/ч в блок в София

Пиян шофьор се заби с над 100 км/ч в блок в София

Прощалното писмо на палестинска журналистка, убита в Газа, до сина ѝ

Прощалното писмо на палестинска журналистка, убита в Газа, до сина ѝ

Минималното заплащане на час става 3,74 евро от догодина

Минималното заплащане на час става 3,74 евро от догодина

pariteni.bg
8 породи кучета от Русия (СНИМКИ)

8 породи кучета от Русия (СНИМКИ)

dogsandcats.bg
<p>Ето кого ще предложи МС за главен секретар на МВР</p>
Ексклузивно

Ето кого ще предложи МС за главен секретар на МВР

Преди 1 ден
12-годишно дете е с разкъсан черен дроб и изваден бъбрек след падане от електрическо колело
Ексклузивно

12-годишно дете е с разкъсан черен дроб и изваден бъбрек след падане от електрическо колело

Преди 23 часа
Заради стачка: Масова отмяна на полети в Гърция
Ексклузивно

Заради стачка: Масова отмяна на полети в Гърция

Преди 22 часа
Забраната за смарт устройства в клас влиза в сила през ноември
Ексклузивно

Забраната за смарт устройства в клас влиза в сила през ноември

Преди 1 ден

Виц на деня

– Скъпа, какво има за ядене? – Нищо. – И вчера беше "нищо"... – Готвя поредица!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

След като бъде екстрадиран обратно в България: Какво ще се случи с Никола Николов-Паскал

След като бъде екстрадиран обратно в България: Какво ще се случи с Никола Николов-Паскал

България Преди 5 минути

Той беше задържан миналата година в Белград

Заловиха близо 50 кг марихуана, укрита в соларни панели на Митница Варна

Заловиха близо 50 кг марихуана, укрита в соларни панели на Митница Варна

България Преди 12 минути

Стойността ѝ възлиза на 985 000 лева (503 622 евро)

Правителството предлага да бъдат назначени 19 посланици и един постоянен представител в ООН

Правителството предлага да бъдат назначени 19 посланици и един постоянен представител в ООН

България Преди 30 минути

Това обяви министърът на външните работи Георг Георгиев

“Пееш или лъжеш” тръгва по следите на таланта и забавлението от 28 септември по NOVA

“Пееш или лъжеш” тръгва по следите на таланта и забавлението от 28 септември по NOVA

Любопитно Преди 38 минути

Първокласна селекция от гост-звезди и колоритни участници очакват зрителите тази есен

KPop Demon Hunters става най-гледаният филм на Netflix досега

KPop Demon Hunters става най-гледаният филм на Netflix досега

Любопитно Преди 39 минути

Анимираните групи от филма са най-високо класираните женска и мъжка Кей-поп gрупа в историята на Spotify в САЩ, надминавайки реалните изпълнители в жанра

<p>Международни компании може да финансират заплатите на 1 милион руски войници</p>

Доклад: Международни компании може да финансират заплатите на 1 милион руски войници

Свят Преди 39 минути

Чуждестранни компании са внесли в бюджета на Русия най-малко 20 милиарда долара данъци през 2024 г.

<p>Предлагат всеки атракцион да има застраховка &bdquo;Отговорност&ldquo; и план за безопасност</p>

Министерството на транспорта предлага промени в нормативната уредба за атракционните дейности

България Преди 51 минути

Министър Караджов обясни какви ще са основните предложения в изготвящия се законопроект

Снимката е илюстративна

Историческа операция: Бял дроб от прасе бе трансплантиран в човек

Любопитно Преди 1 час

Белите дробове са най-трудният орган за трансплантация

След гонка с полицията: 18-годишен катастрофира в бетонна ограда

След гонка с полицията: 18-годишен катастрофира в бетонна ограда

България Преди 1 час

Той е със стаж от 2 месеца като водач на МПС и има множество нарушения на ЗДП

,

Изненадващите храни, които водят до по-добър сън

Любопитно Преди 1 час

Повечето от нас знаят, че лягането с пълен стомах може да повлияе на съня ни

Доналд Тръмп удвои митата върху Индия до 50%

Доналд Тръмп удвои митата върху Индия до 50%

Свят Преди 1 час

„Не ме интересува какво прави Индия с Русия. Могат да съсипват икономиките си заедно - мен това не ме вълнува“

„Перформативният мъж“: Четат ли мъжете книги само за внимание?

„Перформативният мъж“: Четат ли мъжете книги само за внимание?

Любопитно Преди 1 час

Наистина ли съвременните мъже използват литературата, за да впечатляват и да си осигуряват интимност?

Умът ти не е само в главата! Открий интелигентността на храносмилателната си система!

Умът ти не е само в главата! Открий интелигентността на храносмилателната си система!

Любопитно Преди 1 час

 

Оставиха в ареста мъж от Сливен, умишлено блъснал и прегазил пешеходец

Оставиха в ареста мъж от Сливен, умишлено блъснал и прегазил пешеходец

България Преди 1 час

Случаят е от 14 август

Отвориха капсула на времето на принцеса Даяна от 90-те

Отвориха капсула на времето на принцеса Даяна от 90-те

Любопитно Преди 1 час

Капсулата съдържа CD, джобен телевизор и семена от пет дървета, заедно с още 7 предмета, избрани с помощта на Даяна

Брус Уилис и Ема Хеминг през 2019 г.

Съпругата на Брус Уилис разкри подробности за състоянието му

Любопитно Преди 1 час

70-годишната звезда от „Шесто чувство“ и „Умирай трудно“ беше диагностициран с фронтотемпорална деменция преди повече от три години

Всичко от днес

От мрежата

Какво да правя, ако котката ми избяга

dogsandcats.bg

10-те най-стари породи кучета в света

dogsandcats.bg
1

Летни бури в последния ден на август

sinoptik.bg
1

Опасни морски обитатели затварят плажове по Средиземноморието

sinoptik.bg

Голям късмет и изобилие за ТЕЗИ 4 ЗОДИИ на 27 август 2025 г.

Edna.bg

Какво ядат Кейт, Уилям и трите им деца: Списъкът ще ви изненада

Edna.bg

Не пропускайте! 6 топ мача на живо с картина в Gong.bg

Gong.bg

Стилияна Николова: Мечтая за роля в страшен филм

Gong.bg

С 1.44 промила и над 100 км/ч: Шофьор се вряза в блок в София (ВИДЕО)

Nova.bg

Мъжът, който твърди, че е отвлечен и бит от Васил Михайлов: Искаше да му се плаща "такса спокойствие"

Nova.bg