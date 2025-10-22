Европейската комисия под натиск заради обвинения в унгарски шпионаж

Е вропейската комисия е изправена пред нарастваща криза на доверие, след като членове на Европейския парламент настояват за отговори относно това какво е знаела за предполагаема унгарска шпионска мрежа, действаща от посолството на страната в Брюксел.

В сряда евродепутатите ще разпитат представители на Комисията относно твърденията, че между 2012 и 2018 г. служители на унгарските разузнавателни служби, подчинени на премиера Виктор Орбан, са се опитвали да вербуват чиновници от институциите на ЕС.

Европейската комисия разследва Унгария за шпионаж срещу ЕС

Според унгарски служители, работещи в европейските институции, мрежата била "отворена тайна" в белгийската столица. Обвиненията поставят под въпрос дали Оливер Вархеи, който ръководеше унгарското посолство през част от разглеждания период, е подходящ да заема поста на европейски комисар.

Комисията потвърди, че е започнала вътрешно разследване, като белгийските разузнавателни служби ще съдействат. Някои евродепутати настояват Вархеи да подаде оставка, ако бъде установена връзка с предполагаемата шпионска дейност. Една неправителствена организация дори поиска оставката му незабавно.

По думите на говорител на Комисията, Вархеи уверил председателката Урсула фон дер Лайен, че не е бил запознат с подобни опити за вербовка.

"Имаше предупредителни сигнали още тогава", заяви съпредседателката на Зелените Тери Райнтке. "Комисията трябва да си свърши работата и, ако се докаже участие, искането за оставка на Вархеи ще бъде логичната следваща стъпка."

Зелените и други политически групи, включително социалистите (S&D) и либералите от "Обнови Европа", настояват за създаване на временна парламентарна комисия, която да разследва случая и да провери дали ръководството на Европейската комисия е било уведомено още преди години.

От дясноцентристката Европейска народна партия обаче заявиха, че няма да подкрепят такова разследване, което прави вероятността за сформирането му малка.

Бившият белгийски премиер Елио Ди Рупо, който заемаше поста по време на началото на предполагаемия шпионаж, каза пред Politico , че не е чувал за подобни сигнали тогава: "Нямаше абсолютно никакви признаци за това, за което говорим сега."

Междувременно натискът върху фон дер Лайен се засилва и от страна на граждански организации. Според The Good Lobby Profs, новите разкрития, включително потвърждение от бивш ръководител на унгарското разузнаване за съществуването на мрежата, "значително засилват достоверността на обвиненията" и оправдават искането за оставката на Вархеи.

Хора, работили с Вархеи в Брюксел, твърдят, че е било "общоизвестно", че от постоянната мисия на Унгария се ръководи шпионска дейност. Един от тях разказал, че лично е бил приближен с предложение за сътрудничество и че колеги са сигнализирали за случая, без резултат.

"Има два варианта", коментира един от източниците. "Или Европейската комисия не е знаела и научава за това от медиите, което е катастрофа. Или е знаела и не е реагирала."

Министърът Янош Лазар, под чието ръководство тогава е действала унгарската разузнавателна служба, заяви: "Не помня подробности, но ако унгарското разузнаване е работило в Брюксел, бих ги почел, а не бих ги наказал."

Въпросът поставя под съмнение и решението на фон дер Лайен да запази Вархеи в състава на своята втора комисия. В първия ѝ мандат той отговаряше за разширяването на ЕС, а сега е комисар по здравеопазването.

"Очаквах повече колебание от страна на фон дер Лайен, като се има предвид репутацията му," коментира унгарската евродепутатка Каталин Чех. "Беше изненадващо, че по време на номинацията му тези етични съмнения не бяха обсъдени по-сериозно."