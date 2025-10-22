Свят

Европейската комисия под натиск заради обвинения в унгарски шпионаж

Евродепутатите искат да знаят дали Брюксел е знаел за шпионската мрежа. Някои настояват за оставката на комисаря Оливер Вархеи, ако се окаже замесен

22 октомври 2025, 09:56
Европейската комисия под натиск заради обвинения в унгарски шпионаж
Източник: БТА

Е вропейската комисия е изправена пред нарастваща криза на доверие, след като членове на Европейския парламент настояват за отговори относно това какво е знаела за предполагаема унгарска шпионска мрежа, действаща от посолството на страната в Брюксел.

В сряда евродепутатите ще разпитат представители на Комисията относно твърденията, че между 2012 и 2018 г. служители на унгарските разузнавателни служби, подчинени на премиера Виктор Орбан, са се опитвали да вербуват чиновници от институциите на ЕС.

Европейската комисия разследва Унгария за шпионаж срещу ЕС

Според унгарски служители, работещи в европейските институции, мрежата била "отворена тайна" в белгийската столица. Обвиненията поставят под въпрос дали Оливер Вархеи, който ръководеше унгарското посолство през част от разглеждания период, е подходящ да заема поста на европейски комисар.

Комисията потвърди, че е започнала вътрешно разследване, като белгийските разузнавателни служби ще съдействат. Някои евродепутати настояват Вархеи да подаде оставка, ако бъде установена връзка с предполагаемата шпионска дейност. Една неправителствена организация дори поиска оставката му незабавно.

По думите на говорител на Комисията, Вархеи уверил председателката Урсула фон дер Лайен, че не е бил запознат с подобни опити за вербовка.

"Имаше предупредителни сигнали още тогава", заяви съпредседателката на Зелените Тери Райнтке. "Комисията трябва да си свърши работата и, ако се докаже участие, искането за оставка на Вархеи ще бъде логичната следваща стъпка."

Зелените и други политически групи, включително социалистите (S&D) и либералите от "Обнови Европа", настояват за създаване на временна парламентарна комисия, която да разследва случая и да провери дали ръководството на Европейската комисия е било уведомено още преди години.

От дясноцентристката Европейска народна партия обаче заявиха, че няма да подкрепят такова разследване, което прави вероятността за сформирането му малка.

Бившият белгийски премиер Елио Ди Рупо, който заемаше поста по време на началото на предполагаемия шпионаж, каза пред Politico, че не е чувал за подобни сигнали тогава: "Нямаше абсолютно никакви признаци за това, за което говорим сега."

Междувременно натискът върху фон дер Лайен се засилва и от страна на граждански организации. Според The Good Lobby Profs, новите разкрития, включително потвърждение от бивш ръководител на унгарското разузнаване за съществуването на мрежата, "значително засилват достоверността на обвиненията" и оправдават искането за оставката на Вархеи.

Източник: iStock/Getty Images

Хора, работили с Вархеи в Брюксел, твърдят, че е било "общоизвестно", че от постоянната мисия на Унгария се ръководи шпионска дейност. Един от тях разказал, че лично е бил приближен с предложение за сътрудничество и че колеги са сигнализирали за случая, без резултат.

"Има два варианта", коментира един от източниците. "Или Европейската комисия не е знаела и научава за това от медиите, което е катастрофа. Или е знаела и не е реагирала."

Министърът Янош Лазар, под чието ръководство тогава е действала унгарската разузнавателна служба, заяви: "Не помня подробности, но ако унгарското разузнаване е работило в Брюксел, бих ги почел, а не бих ги наказал."

Защо Орбан поиска оставката на еврокомисар

Въпросът поставя под съмнение и решението на фон дер Лайен да запази Вархеи в състава на своята втора комисия. В първия ѝ мандат той отговаряше за разширяването на ЕС, а сега е комисар по здравеопазването.

"Очаквах повече колебание от страна на фон дер Лайен, като се има предвид репутацията му," коментира унгарската евродепутатка Каталин Чех. "Беше изненадващо, че по време на номинацията му тези етични съмнения не бяха обсъдени по-сериозно."

Източник: Politico    
Европейска комисия Унгарски шпионаж Оливер Вархеи Европейски парламент Криза на доверие Разследване Искане за оставка Виктор Орбан Брюксел Шпионска мрежа
Последвайте ни

По темата

"ДСП-Ново начало" ще продължи да подкрепя кабинета, но отказва участие в него

Надежда за мир или пореден провал – ще се срещнат ли Тръмп и Путин

Надежда за мир или пореден провал – ще се срещнат ли Тръмп и Путин

След седмица блокада: Парламентът събра кворум

След седмица блокада: Парламентът събра кворум

Гафът на „Мис Панама“: Неловкият момент на участничката в конкурс за красота (ВИДЕО)

Гафът на „Мис Панама“: Неловкият момент на участничката в конкурс за красота (ВИДЕО)

Защо да инвестираме в имоти в Кипър

Защо да инвестираме в имоти в Кипър

biss.bg
Какво да правим ако на кучето му тече кръв от носа

Какво да правим ако на кучето му тече кръв от носа

dogsandcats.bg
<p>Нови разкрития за<strong> тройното убийство</strong> в Бургаско</p>
Ексклузивно

Нови разкрития за тройното убийство в Бургаско

Преди 2 часа
Ексклузивно

"ДСП-Ново начало" ще продължи да подкрепя кабинета, но отказва участие в него

Преди 1 час
<p>След седмица блокада: Народното събрание заработи</p>
Ексклузивно

След седмица блокада: Народното събрание заработи

Преди 3 часа
Слънчево с лек дъждец: Ето какво време ни очаква в сряда
Ексклузивно

Слънчево с лек дъждец: Ето какво време ни очаква в сряда

Преди 3 часа

Виц на деня

Бригадир към ВиК работници: - Вие засега копайте тук, а аз ще отида да проверя къде трябва!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Важна информация за пътуващите по "Тракия", "Хемус" и "Струма"

Важна информация за пътуващите по "Тракия", "Хемус" и "Струма"

България Преди 31 минути

Президентът Радев благодари за отмените визи за краткосрочно пребиваване за български граждани в РЮА

Президентът Радев благодари за отмените визи за краткосрочно пребиваване за български граждани в РЮА

България Преди 41 минути

Държавният глава подновява и поканата си към президента Рамафоса да направи официално посещение в България

Убиецът на кандидат за президент на Колумбия получи 21 години затвор

Убиецът на кандидат за президент на Колумбия получи 21 години затвор

Свят Преди 1 час

Смятан за фаворит в надпреварата, 39-годишният Урибе почина на 11 август, след като бе прострелян на предизборен митинг в столицата Богота на 7 юни

Земетресение в района на гръцкия остров Родос

Земетресение в района на гръцкия остров Родос

Свят Преди 1 час

Трусът е бил регистриран в 05:45 ч. местно (и българско време) на дълбочина 30 километра

Защо търговските центрове не искат металдетектори на входовете си

Защо търговските центрове не искат металдетектори на входовете си

България Преди 1 час

Според бранша престъпления могат да се извършват и с други материали, освен с метални оръжия

Литва затвори граница и летище Вилнюс заради балони от Беларус

Литва затвори граница и летище Вилнюс заради балони от Беларус

Свят Преди 1 час

Снощи летището на литовската столица Вилнюс бе затворено заради балоните, използвани за контрабанда на цигари

Земетресения край Камчатка и Еквадор

Земетресения край Камчатка и Еквадор

Свят Преди 2 часа

Опиум и пикантният пиърсинг на Принц Албърт: Митове за Викторианската епоха

Опиум и пикантният пиърсинг на Принц Албърт: Митове за Викторианската епоха

Свят Преди 2 часа

Продължила от 1837 до 1901 г., викторианската ера обхваща периода на управлението на кралица Виктория над Обединеното кралство

Северна Корея изстреля няколко балистични ракети с малък обсег на изток

Северна Корея изстреля няколко балистични ракети с малък обсег на изток

Свят Преди 2 часа

Това се случва броени дни преди посещението на световни лидери в Южна Корея

Bloomberg: Европа и Украйна договарят 12 точки за мир

Bloomberg: Европа и Украйна договарят 12 точки за мир

Свят Преди 3 часа

Във вторник европейските лидери призоваха Вашингтон да остане твърд в призивите си за незабавно прекратяване на огъня в Украйна

Руска въздушна атака взе жертви в Киев, няколко руски летища бяха затворени

Руска въздушна атака взе жертви в Киев, няколко руски летища бяха затворени

Свят Преди 3 часа

Нападението е било извършено с балистични ракети

<p>Желязков в Лондон за срещата на върха в рамките на &quot;Берлинския процес&quot;</p>

Премиерът Желязков ще участва в Срещата на върха в рамките на инициативата „Берлински процес“

Свят Преди 3 часа

В рамките на пленарната сесия, лидерите ще обсъждат теми, свързани с укрепване на сигурността чрез подкрепа от НАТО

Заради вота в Пазарджик: Изслушват МВР и ДАНС в НС

Заради вота в Пазарджик: Изслушват МВР и ДАНС в НС

България Преди 3 часа

Към този момент директорът на областната полиция е отстранен от длъжност

Съдът гледа делото за убийството на Пейо Пеев

Съдът гледа делото за убийството на Пейо Пеев

България Преди 3 часа

Обвинени са неговата съпруга Габриела Славова и майка ѝ - бившата дипломатка Красимира Трифонова

<p>Митов открива конференция на Европол за борбата с онлайн престъпленията</p>

Даниел Митов открива конференция на Европол за борбата с онлайн престъпленията срещу интелектуалната собственост

България Преди 3 часа

Организатор и домакин на срещата за 2025 г. е ГДБОП

Любовница на Ерик Шмит съди бившия CEO на Google за тормоз

Любовница на Ерик Шмит съди бившия CEO на Google за тормоз

Свят Преди 3 часа

Мишел Ритър подаде взривоопасна молба за „ограничителна заповед за домашно насилие“ срещу Шмит

Всичко от днес

От мрежата

7 популярни кучета, които се привързват силно към един човек

dogsandcats.bg

Защо кучетата се въртят, преди да се изходят

dogsandcats.bg
1

Къде тече река, носеща името на България

sinoptik.bg
1

Откриха потънал параход край Созопол

sinoptik.bg

Смайващото определение на принцеса Даяна за кралския живот, което говори за стреса в семейството

Edna.bg

6 вкусни десерта, които няма да развалят диетата ви

Edna.bg

Бивш вратар на ЦСКА не вижда надграждане при "червените"

Gong.bg

Протестите дадоха резултат: Барселона – Виляреал няма да се играе в Маями

Gong.bg

„ДПС-Ново начало” ще продължи да подкрепя кабинета, но отказва участие в него

Nova.bg

ГЕРБ ще предложи Рая Назарян за председател на НС

Nova.bg