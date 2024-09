Офицер на ЦРУ, който е дрогирал, снимал и сексуално насилвал близо 30 жени

О фицер от ЦРУ, който е дрогирал, снимал и сексуално насилвал близо 30 жени в командировки по целия свят, е осъден на 30 години затвор.

Брайън Джефри Реймънд - бивш стажант в Белия дом - примамвал жените, с които се запознавал чрез приложения за запознанства, включително Tinder, в апартамента си, нает от правителството, и ги дрогирал, като им сервирал вино и закуски.

След това 48-годишният мъж прекарва часове в позиране с голите си жертви в безсъзнание, преди да ги фотографира и нападне. Установено е, че той разполага с библиотека от повече от 500 снимки.

Прокурорите твърдят, че ужасяващите нападения датират от 2006 г. и проследяват кариерата на Реймънд от командировките му в Мексико, Перу и други страни.

„Спокойно можем да кажем, че той е сексуален хищник“, заяви американската висша съдийка Колин Колар-Котели, налагайки пълната присъда, която прокурорите поискаха във Вашингтон в сряда и допълни:

„Ще разполагате с период от време, за да помислите върху това“.

Като част от присъдата съдията му нарежда да плати по 10 000 долара на всяка от 28-те си жертви.

Изглеждаше като „идеален джентълмен"

В съда около 12 от жертвите на Реймънд - които бяха идентифицирани само с номера - си спомниха как са били измамени от шпионин, който е бил част от агенция, „която трябва да защитава света от злото“.

Една от жертвите казва, че Реймънд изглеждал като „идеален джентълмен“, когато се срещнали в Мексико през 2020 г., като си спомня само, че са се целували. Незнайно защо, след като тя загубила съзнание, той направил 35 видеоклипа и снимки в близък план на гърдите и гениталиите ѝ.

Друга описва, че е получила нервен срив, а трета казва, че сънува „кошмари“, в които се вижда мъртва, след като ѝ били показани нейни снимки, направени от Реймънд, на които тя казва, че „прилича на труп в леглото му“.

CIA officer, Brian Jeffrey Raymond was connected to an unofficial CIA/FBI operation (aka MKUtra 2.0) that used drugs and psychological manipulation to weaken individuals, brainwash and psychologically break them, many times turning their subjects into, what prosecutors described… pic.twitter.com/jpk4ahUhE9