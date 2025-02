Сеизмичната активност в зоната на Санторини постепенно отслабва

С еизмичната активност в района между островите Санторини и Аморгос от групата на Цикладите в Егейско море постепенно отслабва както по отношение на дневния брой на земетресенията, така и на максималния им магнитуд, се казва в съобщение на Интердисциплинарната комисия за управление на заплахите и кризите на Атинския университет, цитирано от АНА-МПА.

Експертите отбелязват, че от 15 февруари насам не е наблюдаван нов микросеизмичен пик.

