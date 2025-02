Гърция спешно изгражда пристанище за евакуация на Санторини

Г ръцките власти ще пристъпят незабавно към изграждането на пристанище за евентуална евакуация на егейския остров Санторини, който от края на януари е разтърсван от хиляди трусове, които будят безпокойство заради вероятността от по-силно земетресение, съобщи АНА-МПА.

За плановете за изграждането на пристанището съобщи министърът на климатичната криза и гражданската защита Василис Кикилиас в интервю за телевизия АНТ1.

Той заяви, че дейностите по строежа на пристанището, на което ще могат в случай на нужда да акостират пътнически кораби, ще започне незабавно от въоръжените сили в рамките на тристранно споразумение с гръцката гражданска защита и с изпълнителя на обекта.

Кикилиас уточни, че това евакуационно пристанище ще се изгради независимо от проектите за ново постоянно пристанище на острова, което ще бъде извън калдерата на активния вулкан, където се намира настоящият пристан.

Министърът отново подчерта, че учените не могат да направят прецизна прогноза на евентуалните бъдещи земетресения, затова е нужно държавата да вземе всички необходими мерки. „Едно голямо земетресение може да причини обширни щети или даже цунами“, каза той и призова жителите на Санторини и околните острови в случай на силно земетресение незабавно да се отдалечат от крайбрежните и ниските райони и да се придвижат към по-безопасни високи места.

Greece will soon set up an evacuation port on the island of Santorini to facilitate the safe escape of people in case a bigger quake hits the popular tourist destination, a Greek minister said on Monday. https://t.co/eK8cXMJCYx https://t.co/eK8cXMJCYx