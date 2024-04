Преди и след 6 милиона долара: Как изглежда милиардерът, който иска да остане вечно млад

М илиардерът Брайън Джонсън, който стана известен благодарение на проекта си за борба с промените, свързани с възрастта „Project Blueprint“, показа как се е променил външният му вид в продължение на шест години. Джонсън туитна в социалната мрежа X снимка от 2018 г., след това снимки от 2023 г. и 2024 г., предлагайки на всеки да оцени резултата му.

Even my Face ID is confused. I'm transitioning... pic.twitter.com/6AU5mtU5j6

Калифорнийският технологичен магнат е похарчил общо шест милиона долара в опит да обърне промените, свързани с възрастта. Не всички абонати обаче оцениха напредъка му. Някои смятат, че мъжът е остарял с поне десет години, въпреки факта, че са минали само шест.

Други пък пишат, че той е изглеждал много по-добре през 2018 г., но сега видът му е станал неестествен.

"Дори идентификационният ми номер е объркан", написа той към снимките.

В друг пост пък той споделя: "Сега смъртта е единственият ни враг".

Death is now our only foe. pic.twitter.com/FMyQ8SQEZH