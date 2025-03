Седем от пострадалите в Кочани са транспортирани за лечение в Испания

П осолството на Испания в Северна Македония съобщи, че седем души, пострадали при пожара в дискотеката в Кочани са транспортирани в Мадрид с медицински самолет от Норвегия в четвъртък вечерта, предаде изданието МКД.

„След трагедията медицински самолет, осигурен от Норвегия, излетя от Скопие за Мадрид. Ранените ще получат медицинска помощ в болници в Ла Пас и Хетафе. Испания винаги стои до Северна Македония и е солидарна с жертвите на пожара“, се посочва в съобщение на испанското посолство в Северна Македония, публикувано в социалната мрежа X.

In response to the request for help from the Government of North Macedonia, Spain has arranged for the reception and care of seven patients injured in the tragic fire that occurred last Sunday in a nightclub in the city of Kocani.



