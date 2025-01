Сбъдната мечта: Клиенти на кръчма са спасени след петдневен снежен капан

Г рупа клиенти и служители, които бяха заседнали в кръчма във Великобритания, най-накрая успяха да се върнат у дома след пет дни, прекарани в снежни условия. С помощта на снегорини и трактор, които успяха да пробият близо двуметровите снежни преспи, блокиращи Tan Hill Inn в Йоркшир Дейлс, 23 посетители на кръчмата – включително четиригодишно дете – и шестима служители най-накрая се прибраха вкъщи.

Предимство на заведението е, че разполага със стаи под наем и оборудвана кухня, което е направило престоя далеч по-приятен за всички.

Мениджърът на кръчмата сподели пред BBC, че след дългото чакане, повече служители също са успели да достигнат мястото, за да поемат управлението. Никол Хейс, мениджърката, каза: „Толкова е сюрреалистично да се върна в собственото си легло – не съм била там от миналата година.“ Тя добави: „Отидох на работа в новогодишната нощ и се върнах едва вчера.“

Говорейки за преживяването си, Хейс сподели: „Всички бяха невероятни. Никой не беше досаден.“ Тя също така разказа, че някои от служителите пропуснали важни събития по време на принудителния им престой. Една от служителките изпуснала 18-ия рожден ден на дъщеря си, а друга жена – раждането на внучката си, с която се срещнала за първи път след това. В групата имало и двама австралийски туриста.

32 people are trapped in a high-altitude pub after being snowed in.



The British pub Tan Hill Inn, located at an altitude of 528 meters, was trapped in snow during a severe snowstorm. The bad weather left 32 customers and six staff members who were on duty cut off from the grid. pic.twitter.com/9QUyS02Qdm