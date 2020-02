Сбогом тенис! Мария Шарапова слага край на кариерата си

С богом тенис! Петкратната победителка в турнири от Големия шлем Мария Шарапова приключва кариерата си. Това обяви самата тя пред Vanity Fair.

"Как можеш да оставиш зад себе си единствения живот, който познаваш? Как можеш да напуснеш кортовете, на които си тренирал от детството си за играта, която обичаш. Игра, която ти е подарила сълзи и радост. Спорт, в който си намерил семейство. Както и запалянковци, които са били зад теб повече от 28 години. Тенис, казвам ти довиждане!", каза 32-годишната руска тенисистка пред изданието.

По време на кариерата си Шарапова има спечелени 39 турнира на Женската тенис асоциация (36 на сингъл), включително заключителния турнир на WTA през 2004 г. Тя триумфира и в Купата на Федерациите през 2008 г. и стана втора на Олимпийските игри през 2012 г.

На 7 март 2016 г. на извънредна пресконференция Шарапова обяви, че е дала положителен допинг тест за мелдоний. Бившата първа ракета в света бе дисквалифицирана от ITF за срок от 2 години, но по-късно Спортният арбитражен съд в Лозана взе решение да съкрати срока на наказанието на 15 месеца.

След връщането си на корта тя спечели само един турнир - в Тянцзин през 2017 г.

Заради проблеми с рамото, които я безпокоят от години, тя бе принудена да се откаже от много турнири. В момента Шарапова е 373-а в световната ранглиста.

