САЩ възстановяват отношенията си с Боливия на ниво посланици

Това обяви американският заместник-държавен секретар Крустофър Ландау

9 ноември 2025, 07:44
САЩ възстановяват отношенията си с Боливия на ниво посланици
Източник: AP/БТА

З аместник-държавният секретар на Съединените Щати Крустофър Ландау обяви, че страната му ще възстанови дипломатическите си отношения с Боливия на ниво посланици. Той каза това, след като присъства на встъпването в длъжност на новия боливийски президент Родриго Пас Перейра, съобщи ЕФЕ.

Родриго Пас положи клетва като президент на Боливия

Ландау каза, че през последните седмици е имал много тесни контакти с Родрго Пас.

"Сега, когато вече е президент, ще възстановим отношенията на ниво посланици, както винаги е трябвало да бъде", каза заместник държавният секретар на съвместен брифинг с Пас.

Боливия на кръстопът - кой ще застане начело на страната

"Дипломацията в крайна сметка е комуникация. Без посланик в столицата на другата страна това се прави много трудно", допълни американецът.

На свой ред новият боливийски президент каза на Ландау да предаде "послание за сърдечност и братство" на държавния глава на САЩ Доналд Тръмп и на цялото му правителство.

Пас подчерта, че присъствието на американския представител е признак за намерението му "да отвори Боливия към света и светът да дойде в Боливия".

Президентските избори в Боливия ще бъдат решени на безпрецедентен балотаж

"Това означава да подновим отношенията със Съединените щати, както ще направим и с други страни, от които се изолирахме заради идеологическия догматизъм" на предишната власт в Боливия, каза Пас.

Предишният президент от левицата Ево Моралес, управлявал от 2006 до 2019 г., експулсира от Боливия американския посланик Филип Голдбърг през 2008 г., наред с американските агенции за сътрудничество и за борба с наркотиците поради предполагаем заговор срещу правителството, какъвто Белият дом отрича да е имало.

Източник: Любомир Мартинов, БТА    
