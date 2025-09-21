Тръмп е категоричен: САЩ ще защитават балтийските страни в случай на ескалация от страна на Русия

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп обеща да защити Полша и балтийските страни в случай на ескалация от страна на Русия на фона на нарушаването в петък на естонското въздушно пространство от руски изтребители, предаде Франс прес.

На въпроса дали би помогнал за защитата на страните от Европейския съюз, ако Русия засили враждебните си действия, Тръмп отговори на журналистите, че "би го направил".

«I Will», #Trump replied, as he was asked if he would help defend #Poland & Baltic states from Russia if Putin keeps escalating. Earlier, Estonian Defense Mini. said that #NATO's response to Russia's latest provocation showed allies prepared to use force if necessary. #StopRussia pic.twitter.com/l6Gh3JGXrg — The Ukrainian Week / Tyzhden (@ukr_week_en) September 21, 2025

По-рано днес Северноатлантическият съвет на НАТО съобщи, че ще се събере на заседание във вторник, за да обсъди случилото се във въздушното пространство на Естония.

По данни на Естония в петък три изтребителя МиГ-31 на руските военновъздушни сили са навлезли без разрешение във въздушното пространство на балтийската страна, която е член на алианса. Инцидентът е станал в района на Вайндло, малък остров, разположен във Финския залив в Балтийско море.

Британски и германски изтребители прехванаха руски самолети

"Това не ни харесва", добави американският лидер.

Седмица по-рано, в нощта на 9 срещу 10 септември, полските и съюзническите сили за първи път свалиха руски дронове над територията на НАТО. Тогава най-малко 19 безпилотни летателни апарата навлязоха над Полша, припомня ДПА. Полша свали дроновете в своето въздушно пространство с подкрепата на военни самолети на други държави от НАТО.