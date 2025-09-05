Свят

Напрежение между САЩ и Венецуела след инцидент в морето

Вашингтон изпрати военни кораби в Карибите в момент, в който Тръмп обвинява Мадуро, че ръководи мрежа за наркотрафик

5 септември 2025, 10:27
Източник: EPA/БГНЕС

П ентагонът разкритикува прелитането на венецуелски самолети над американски кораб, предадоха световните агенции.

Министерството на отбраната на САЩ каза, че два венецуелски самолета са прелетели над кораб на военноморските сили на САЩ, намиращ се в международни води. Според Пентагона това е бил силно провокативен жест. Министерството отправи предупреждение към Каракас да се въздържи от ескалация на напрежението.

"Препоръчваме силно на картела, ръководещ Венецуела, да не продължава с други усилия, целящи възпрепятстване, разубеждаване или намеса в операциите за борба срещу наркотрафика и срещу тероризма, водени от американската армия“, се казва в изявление на Пентагона в „Екс“.

Вашингтон изпрати военни кораби в Карибите в момент, в който Доналд Тръмп обвинява венецуелския президент Николас Мадуро, че ръководи мрежа за наркотрафик. Неотдавна Вашингтон обяви награда от 50 милиона долара за информация, която ще доведе до ареста на Мадуро.

Във вторник Тръмп заяви, че САЩ са нанесли удар по кораб, транспортиращ дрога и са убили 11 наркотерористи от групировката „Трен де Арагуа“, която е пуснала корени в няколко страни и е категоризирана като терористична организация от администрацията на Тръмп. Ударът е бил нанесен, когато корабът на наркотерористите се е намирал в международни води, транспортирайки дрога, предназначена за САЩ, заяви Тръмп. Според венецуелския министър на вътрешните работи Диосдадо Кабейо САЩ са извършили извънсъдебни екзекуции срещу хората на борда на кораба.

Източник: БТА, Габриела Големанска    
