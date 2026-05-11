Свят

САЩ отхвърлиха иранския отговор по предложението за спиране на огъня

Доналд Тръмп го определи като „напълно неприемлив“

11 май 2026, 07:08
САЩ отхвърлиха иранския отговор по предложението за спиране на огъня
Източник: Getty Images

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп отхвърли иранския отговор на американското предложение за условията за спиране на огъня и го определи като „напълно неприемлив“, съобщи Асошиейтед прес.

По-рано днес Пакистан получи официалния отговор на Техеран на американското предложение, свързано с войната в Иран, и го предаде на САЩ.

Иранският отговор на предложението на САЩ подчертава необходимостта от спиране на войната на всички фронтове и вдигане на санкциите срещу Техеран, предаде иранската полуофициална информационна агенция Тасним, цитирана от Ройтерс.

Иран предлага на САЩ 30-дневен план за прекратяване на войната, Тръмп скептичен

В предложението на Иран се иска да бъдат вдигнати санкциите срещу продажбите на ирански петрол по време на 30-дневен период и да бъде прекратена морската блокада на страната.

Агенция Тасним също така цитира източник, според когото иранските условия включват "иранско управление на Ормузкия проток, ако бъдат поети определени ангажименти от САЩ", без да се уточнява за какви ангажименти става въпрос.

Иран с контрапредложение на плана на Тръмп

Според неназовани източници, цитирани от "Уолстрийт джърнъл", Иран е предложил да разреди част от обогатения си уран, а останалото количество да бъде прехвърлено в трета страна.

Според ирански държавни медии, цитирани от Асошиейтед прес, иранското предложение е предвиждало компенсации за понесените от войната щети и е поставяло акцент върху иранския суверенитет върху Ормузкия проток. 

В реакцията си на иранския отговор, освен че го определи като неприемлив, американският президент не даде по-подробен коментар на условията на Техеран.

Източник: БТА, Петър Къдрев    
САЩ и Иран Доналд Тръмп Ирански отговор Спиране на огъня Ирански санкции Ормузки проток Петролни продажби Обогатен уран Пакистан Военен конфликт
Последвайте ни

По темата

Линия 3 на метрото променя движението си, две станции затварят

Линия 3 на метрото променя движението си, две станции затварят

Близо ли е Обединеното кралство до разпад?

Близо ли е Обединеното кралство до разпад?

Как се стигна до стрелбата по автобус с пътници в Перник

Как се стигна до стрелбата по автобус с пътници в Перник

Парашутисти се спуснаха на изолиран остров заради случай на хантавирус

Парашутисти се спуснаха на изолиран остров заради случай на хантавирус

Митове и истини: Губим ли права, ако работим на непълно работно време

Митове и истини: Губим ли права, ако работим на непълно работно време

pariteni.bg
Първата роботакси услуга стартира в Хърватия на цена от 1,99 евро

Първата роботакси услуга стартира в Хърватия на цена от 1,99 евро

carmarket.bg
Пламъци, дим над центъра и извънредни мерки: Всичко за пожара, който затвори район в София
Ексклузивно

Пламъци, дим над центъра и извънредни мерки: Всичко за пожара, който затвори район в София

Преди 13 часа
Тръмп пристига в Пекин за ключови преговори със Си Цзинпин
Ексклузивно

Тръмп пристига в Пекин за ключови преговори със Си Цзинпин

Преди 9 часа
Нобеловата лауреатка Наргес Мохамади преместена в болница в Техеран
Ексклузивно

Нобеловата лауреатка Наргес Мохамади преместена в болница в Техеран

Преди 10 часа
Французин проявил симптоми при завръщането си от круизния кораб, засегнат от хантавирус
Ексклузивно

Французин проявил симптоми при завръщането си от круизния кораб, засегнат от хантавирус

Преди 9 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>&quot;Бих предпочел Шрьодер&quot;: Путин с провокативно предложение към Европа</p>

СДП е отворена към предложението на Путин Шрьодер да посредничи по въпроса за Украйна

Свят Преди 3 минути

Идеята идва от изявление на Владимир Путин

Снимката е илюстративна

Цените на петрола скочиха след ескалация на напрежението между САЩ и Иран

Пари Преди 20 минути

Пазарите реагират на отхвърлените ирански условия от Доналд Тръмп

,

3 мита за чая, в които е време да спрем да вярваме

Любопитно Преди 1 час

Настръхването – древният рефлекс, който издава емоциите ни преди съзнанието

Настръхването – древният рефлекс, който издава емоциите ни преди съзнанието

Любопитно Преди 1 час

Макар за съвременния човек да изглежда като странна кожна реакция, настръхването е сложен процес, дирижиран от симпатиковата нервна система. От студ до вълнуваща музика – разберете как тялото ни активира своя древен защитен механизъм за части от секундата

,

Живот без интернет - как се отразява на хората в Иран

Свят Преди 1 час

Войната в Иран продължава вече шест седмици, а достъпът до интернет остава сериозно ограничен

Слънце сутрин, бури следобед: С какво време започва новата седмица

Слънце сутрин, бури следобед: С какво време започва новата седмица

България Преди 1 час

Максималните температури в понеделник ще бъдат между 22° и 27°

Моди призова Индия да пести гориво

Моди призова Индия да пести гориво

Свят Преди 9 часа

Хората и фирмите трябва да дадат приоритет на връщането към работа от дома и онлайн срещите, каза Моди

<p>Рибите дремят през деня, подобно на хората</p>

Ново изследване: Рибите дремят през деня, подобно на хората

Любопитно Преди 10 часа

Резултатите от изследването поставят под въпрос досегашната представа, че сложната архитектура на съня е характерна главно за бозайниците

Евакуираха по въздух пътниците от плаващия под карантина круизен кораб

Евакуираха по въздух пътниците от плаващия под карантина круизен кораб

Свят Преди 11 часа

Сложна логистична операция по репатриране на стотици пътници започна от борда на MV Hondius. След три смъртни случая и седмици на несигурност в морето, евакуираните са подложени на строга дезинфекция и ги очаква рекордна 42-дневна карантина

Нетаняху: Войната с Иран не е приключила

Нетаняху: Войната с Иран не е приключила

Свят Преди 11 часа

Той добави, че съществуват и обогатителни обекти, които трябва да бъдат демонтирани

Актьор от „Как се запознах с майка ви“ е осъден за опит за убийство на приятелката си

Актьор от „Как се запознах с майка ви“ е осъден за опит за убийство на приятелката си

Свят Преди 12 часа

Холивудската гримьорка Али Шихорн оцеля по чудо след 20 прободни рани и се изправи лице в лице с нападателя си – актьора Ник Паскуал. Съдът призна Паскуал за виновен в опит за убийство и домашно насилие след серия от брутални нападения през 2024 г.

Иран заплаши с "решителна ответна реакция" при чужди кораби в Ормузкия проток

Иран заплаши с "решителна ответна реакция" при чужди кораби в Ормузкия проток

Свят Преди 12 часа

Това заяви заместник-министърът на външните работи на Ислямската република Казем Гарибабади

Роберт Фицо: Зеленски трябва да се обади на Путин за лична среща

Роберт Фицо: Зеленски трябва да се обади на Путин за лична среща

Свят Преди 13 часа

Фицо направи коментара ден след срещата си с Путин в Москва, където присъства на събитията за Деня на победата

Триумф в сърцето на България: Пол Мание е кралят на София в Джиро д’Италия 2026

Триумф в сърцето на България: Пол Мание е кралят на София в Джиро д’Италия 2026

България Преди 14 часа

„Мислех, че всички ще умрем“: Какво се случи на борда на полет 4345 в Денвър, ударил човек при излитане

„Мислех, че всички ще умрем“: Какво се случи на борда на полет 4345 в Денвър, ударил човек при излитане

Свят Преди 14 часа

Семейство от Небраска преживя истински кошмар по време на полет до Лос Анджелис. След мощна експлозия и гъст черен дим в кабината, баща и синовете му стават свидетели на смъртта на пешеходец на пистата, докато се борят за живота си в горящия самолет

<p>Изненадващата причина&nbsp;колоездачите&nbsp;на Джиро д&#39;Италия да носят розово</p>

Защо колоездачите на Джиро д'Италия носят розово? Историята зад Maglia Rosa

Любопитно Преди 15 часа

Розово е цветът на мастилото, с което се печата италианският спортен вестник „La Gazzetta dello Sport“ – създател и главен организатор на състезанието

Всичко от днес

От мрежата

Котките с шарка таби - произход и любопитни факти

dogsandcats.bg

5 храни с колаген за здрави стави и красива козина при кучетата

dogsandcats.bg
1

Гръмотевични бури и риск от градушка

sinoptik.bg
1

Куче патрулира срещу пагубни за птиците отрови

sinoptik.bg

Седмичен хороскоп 11 - 17 май: Бъдете смели, но добронамерени

Edna.bg

Седмична нумерологична прогноза за 11 - 17 май

Edna.bg

Повече от футбол: Трагедия и триумф в една незабравима вечер за Ханзи Флик

Gong.bg

Шмайхел реагира гневно след отменения гол на Уест Хем срещу Арсенал

Gong.bg

Гръмотевични бури и риск от градушка в началото на седмицата

Nova.bg

16-годишен е стрелял по автобуса в Перник, трима от задържаните са непълнолетни

Nova.bg