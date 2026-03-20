Борислав Сарафов взе участие в 20-ата среща на Консултативния форум на главните прокурори в Хага

Борислав Сарафов взе участие в 20-ата среща на Консултативния форум на главните прокурори в Хага
Източник: БТА

И зпълняващият функциите главен прокурор Борислав Сарафов взе участие в 20-ата среща на Консултативния форум на главните прокурори и директорите на службите за публично обвинение на държавите членки на Европейския съюз (ЕС), съобщиха от прокуратурата.

Срещата се провежда в Хага, Кралство Нидерландия, в централата на Евроджъст и бе открит от президента на Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на наказателното правосъдие Михаел Шмид.

Фокусът тази година е обсъждане на документ, озаглавен „Визия 2035“, чиято амбиция е да положи насоките за стратегическото планиране развитието на Евроджъст.

Форумът дискутира и Регламентът за Евроджъст с цел неговото обновяване. Обект на дискусии е и стремежът на агенцията да се утвърди като доверен източник на практически насоки по сложни дела, съдебни инструменти и нововъзникващите видове престъпност, както и предизвикателствата на цифровизацията и изкуствения интелект. Обсъжда се и сътрудничеството с Европол, което е ключово за оперативната ефективност и за координирани реакции при сложни и бързо развиващи се криминални явления. 

В Консултативния форум в Хага участват главни прокурори, заместник главни прокурори и представители на прокуратури на всички държави членки на Европейския съюз, националните представители в Евроджъст, представители на Европейската комисия. Целта на форума е координация на разследванията и наказателните преследвания и сътрудничество между компетентните органи на държавите членки по отношение на тежката трансгранична и организирана престъпност.

През октомври 2025 г. в София се проведе Четвъртият форум на главните прокурори на Балканските държави, като участниците се обединиха около идеята да се създаде Постоянна балканска прокурорска платформа – с поне две срещи годишно.

Източник: БТА, Константин Костов    
