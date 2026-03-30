"Самолети кръжат с часове": Лошото време блокира ключово летище в Истанбул

Десетки полети от и до истанбулското международно летище „Сабиха Гьокчен“ са пренасочени към други еърпорти или са напълно отменени заради силен дъжд, обхващащ района на Истанбул, предава ТРТ Хабер.

Проливни дъждове и ураганен вятър в Турция, отменени са десетки полети

По информация на медията много от самолетите са били принудени да кръжат в небето дълго време и са пренасочени към летище „Истанбул“ и други близки.

Заради лошите метеорологични условия от управата на „Сабиха Гьокчен“ обявиха, че е взето решение всички полети през днешния ден да бъдат отменени. Турската авиокомпания „А джет“ (AJet) съобщи, че решението засяга 51 нейни полета.

В съобщение авиокомпания „Пегасус" (Pegasus) посочва, че 76 нейни полета са отменени по същата причина.