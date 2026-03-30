"Самолети кръжат с часове": Лошото време блокира ключово летище в Истанбул

30 март 2026, 09:42
"Самолети кръжат с часове": Лошото време блокира ключово летище в Истанбул
Източник: iStock Photos/Getty Images

Десетки полети от и до истанбулското международно летище „Сабиха Гьокчен“ са пренасочени към други еърпорти или са напълно отменени заради силен дъжд, обхващащ района на Истанбул, предава ТРТ Хабер. 

Проливни дъждове и ураганен вятър в Турция, отменени са десетки полети

По информация на медията много от самолетите са били принудени да кръжат в небето дълго време и са пренасочени към летище „Истанбул“ и други близки. 

Студ и сняг обхванаха Турция, отменени са над 100 полета от и до Истанбул

Заради лошите метеорологични условия от управата на „Сабиха Гьокчен“ обявиха, че е взето решение всички полети през днешния ден да бъдат отменени. Турската авиокомпания „А джет“ (AJet) съобщи, че решението засяга 51 нейни полета.

В съобщение авиокомпания „Пегасус" (Pegasus) посочва, че 76 нейни полета са отменени по същата причина. 

Източник: Кристиан Стратев, БТА    
"Не ме карай да те преследвам": Изтекли съобщения разкриват как руските служби вербуват и контролират информатори

Свят Преди 24 минути

Архив от чатове и записи хвърля рядка светлина върху методите на Москва за проникване в опозиционни мрежи в Европа

КРИБ, БФИЕК и СМП призовават правителството да разшири и задълбочи антикризисните мерки заради войната в Близкия изток

България Преди 28 минути

КРИБ, БФИЕК и СМП предупреждават за инфлационен шок и риск от разкъсване на веригите за доставки, ако държавата не увеличи обхвата на антикризисните мерки

Майката на Ивайло Калушев: Въпросът защо ги убиха виси с все по-разрастваща се сила

България Преди 36 минути

Близо два месеца след черния 1 февруари, когато започна разкриването на трагедията „Петрохан - Околчица“, Стела Майсторова се обърна към властите и разказа за „четирите епизода от прекършения живот“ на малкия Ники и приятелите му

Свят Преди 48 минути

Не е ясно кога са били арестувани или дали това се е случило през последните протести

Дипломация без дипломати: "Интуицията" на Тръмп го подведе в Иран

Свят Преди 1 час

Американският модел на договаряне се оказва неспособен да се справи с противник, който търси оцеляване чрез нанасяне на максимална болка

Технологии Преди 1 час

Ако скоростите на интернет връзката не са според очакванията, обикновено решаваме, че проблемът е в доставчика или в рутера. Оказва се обаче, че има и функции в операционната система Windows, които може пряко да влияят на свързаността

Свят Преди 1 час

Президентът Доналд Тръмп заяви, че САЩ и Иран са водили срещи „пряко и непряко“ и че новите лидери на Иран са били „много разумни“. Пакистан се готви да е домакин на преговори

Тръмп: Няма проблем с руския петролен танкер, който доставя помощ на Куба въпреки блокадата

Свят Преди 1 час

Президентът на САЩ заяви, че няма да възпрепятства доставки на петрол за острова заради хуманитарната ситуация

Свят Преди 1 час

Червеникавият оттенък вероятно се дължи на начина, по който различните светлинни вълни се разпръскват в атмосферата

Принц Хари иска да се върне вкъщи, чака покана от крал Чарлз

Любопитно Преди 1 час

Българска делегация, водена от премиера Андрей Гюров, е в Киев

Свят Преди 1 час

В делегацията в Киев са също служебният министър на външните работи Надежда Нейнски, на транспорта и съобщенията – Корман Исмаилов, на отбраната – Атанас Запрянов, на образованието и науката – Сергей Игнатов, и на енергетиката – Трайчо Трайков

Страните от НАТО допускат опасна грешка при закупуването на оръжие

Свят Преди 2 часа

Парламентарни избори Преди 2 часа

Тези, които не го направят или закъснеят с подаването на документите, рискуват глоба

Любопитно Преди 2 часа

Много жени вярват, че са здрави заради добрите си кръвни изследвания, но тялото често „краде“ калций от костите, за да поддържа баланса. Вижте какви са реалните нужди на организма след менопаузата и кои храни осигуряват нужните 1200 мг на ден

Свят Преди 2 часа

По данни на независими наблюдатели и опозиционни листи, изборният ден е преминал с множество нередности и инциденти

Свят Преди 3 часа

Съоръжението е свързано с производството на т.нар. „тежка вода“ – вещество, което се използва като модератор в определен тип ядрени реактори

