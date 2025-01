Самолет се разби в Южен Судан, 18 души загинаха

С амолет в щата Юнити в Южен Судан се е разбил и са загинали 18 души, съобщи Ройтерс.

На борда на самолета е имало 21 пътници и екипаж.

At least 18 people were killed and two others injured when a plane crashed in Unity State’s Rubkona County. The aircraft, which was traveling from the Unity oil fields to Juba, went down shortly after takeoff at 10:30AM.#SouthSudan #SSOX #SSOT pic.twitter.com/xfcMBFbQFw