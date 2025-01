Ryanair осъди пасажер за 15 000 евро

Ryanair обяви, че предприема правни действия срещу пътник, чието поведение e довело до извънредно кацане на самолет.

В официално изявление авиокомпанията определи случая като „сериозно ограничаване на неправомерното поведение“ и заяви, че ще търси обезщетение в размер на 15 000 евро от пътник в Ирландия. Причина за искането е инцидент по време на полет до Лансароте 2024г., който принудил самолета да кацне извънредно в Порто, Португалия.

Според Ryanair поведението на пътника е довело до отлагане на полета през нощта и е засегнало 160 пътници, които са понесли „ненужни смущения и са загубили цял ден от почивката си“. Компанията определи действията на пътника като „непростими“ и „напълно неприемливи“, като изчисли исканата сума въз основа на разходите за нощувка, транспорт и кацане.

Това е първият случай, в който Ryanair завежда гражданско дело срещу пътник в Ирландия. Авиокомпанията обаче подчерта, че ще продължи да предприема „решителни действия“ за справяне с подобни случаи в бъдеще.

Zero tolerance on disruptive passengers 🚫



Last April, the unruly behaviour of one individual caused a diversion that resulted in 160 people losing a day of their holiday.



We have now filed civil proceedings against the passenger, demonstrating the consequences passengers… pic.twitter.com/4x0qgSOMLv