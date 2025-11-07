Молдова също удари "Лукойл"

М олдовският министър на енергетиката заяви в днес, че "Лукойл" ще трябва да спре дейността си в страната от 21 ноември заради санкциите, наложени от САЩ, предава "Фокус".

По думите му руската петролна компания притежава множество бензиностанции, снабдява петролния пазар и е частен собственик на единственото в страната съоръжение за съхранение, доставка и зареждане на самолети с гориво на летищата.

Каква ще е съдбата на "Лукойл"?

Кандидатката за член в ЕС обяви, че се присъединява към американските санкции, но е поискал от Вашингтон временно освобождаване от прилагането им, за да избегне затруднения за гражданите си.

Жунгиету посочи, че Молдова е поискала временно изключение от Вашингтон, за да може "Лукойл“ да продължи дейността си в страната, докато казусът със санкциите срещу компанията не бъде разрешен, така че снабдяването на Кишинев с горива да не бъде нарушено или прекъснато изцяло. Министърът добави още, че страната му е решила да отхвърли предложението на "Лукойл“ да продаде активите си и летищната инфраструктура на друга компания.

Междувременно финландската верига бензиностанции "Тебойл" (Teboil), собственост на руската "Лукойл", е на път да остане без горива, след като санкциите на САЩ срещу руската частна енергийна компания възпрепятстваха бизнеса ѝ, предаде "Ройтерс".

"Лукойл" изпитва затруднения да поддържа операциите си в чужбина, включително в Ирак, Финландия и Швейцария.

"Лукойл" се изтегля от три европейски държави

"Изчерпваме запасите си от гориво, което означава, че някои бензиностанции вече нямат определени видове горива, а броят на тези станции, които са изправени пред този проблем, нараства всеки ден", заяви Тони Фликт, директор по маркетинг и комуникации на "Тебойл", пред местни медии.

Компанията "Тебойл", която е изцяло собственост на Лукойл, има 430 бензиностанции в Финландия, или около една пета от общия брой на бензиностанциите в страната, които възлизат на 2 250 според доклад на индустриалната група за 2024 г.

През последните години приходите на "Тебойл" са намалели, като много финландци предпочитат да зареждат от други станции поради връзката на "Тебойл" с "Лукойл". През 2024 г. компанията отчита приходи от 1,61 милиарда евро, в сравнение с 2,36 милиарда евро през 2022 г., сочат годишните ѝ отчети.